В новом сериале ICTV «Первый парень на деревне» снялось много известных украинских актеров

В 4-серийной комедии «Первый парень на деревне» о принципиальном участковом Михаиле Ермакове, сыграло немало известных украинских актеров театра и кино. Кого увидим в сериале, читайте далее в нашем материале.

Главную роль в сериале «Первый парень на деревне» – участкового Михаила Ермакова – сыграл украинский актер театра и кино Валентин Томусяк. Он родился 20 января 1983 года в городе Желтые Воды. В 2004 году Валентин стал выпускником курса В. Судина в Киевском Национальном Университете театра, кино и телевидения. Сразу после получения диплома актер вошел в творческий состав Киевского театра юного зрителя на Липках. Известен по ролям в сериалах «Обмани себя», «Крепостная», «Бессмертник», «Дом, милый дом» и многие другие.

Также в сериале снялись:

В роли Васьки Окорка – Михаил Кукуюк – украинский актер театра, кино и дубляжа, композитор, музыкант и лидер музыкальной группы «Кука и Банда». Известен по ролям в проектах «Свингеры», «В плену у оборотня», «Обмани себя»;

– украинский актер театра, кино и дубляжа, композитор, музыкант и лидер музыкальной группы «Кука и Банда». Известен по ролям в проектах «Свингеры», «В плену у оборотня», «Обмани себя»; Роль Галины досталась актрисе Инне Приходько ( «Безумная свадьба», «Великі Вуйки», «Пес»);

( «Безумная свадьба», «Великі Вуйки», «Пес»); Любу сыграла Леся Самаева – заслуженная артистка Украины (2016) и лауреат театральной премии «Киевская пектораль». Известная по фильму «Безумная свадьба» и сериалам «Юрчишины», «Тайны», «Последний день войны»;

– заслуженная артистка Украины (2016) и лауреат театральной премии «Киевская пектораль». Известная по фильму «Безумная свадьба» и сериалам «Юрчишины», «Тайны», «Последний день войны»; В роли Гришки – Игорь Гнездилов – актер кино, телевидения и дубляжа ( «Пес», «Крепостная», «Центральная больница», «Леся + Рома. Не наезжайте на Деда Мороза»);

– актер кино, телевидения и дубляжа ( «Пес», «Крепостная», «Центральная больница», «Леся + Рома. Не наезжайте на Деда Мороза»); В роли Кулибина – украинский актер театра и кино Александр Данильченко («Отдел 44», «Майор и Магия», «Центральная больница»);

(«Отдел 44», «Майор и Магия», «Центральная больница»); Пятак – Виталий Челканов – актер, телеведущий и шоумен («Пес-1», «Майор и Магия», «Женский доктор-3»).

– актер, телеведущий и шоумен («Пес-1», «Майор и Магия», «Женский доктор-3»). В роли Петра – заслуженный артист Украины Андрей Пономаренко ( «Гречанка», «Когда мы дома», «Папаньки-2»).

( «Гречанка», «Когда мы дома», «Папаньки-2»). Боря – Павел Тупиков – украинский актер театра и кино ( «Пес», «Отдел 44», «Майор и Магия», «Неисправимые», «Центральная больница»).

– украинский актер театра и кино ( «Пес», «Отдел 44», «Майор и Магия», «Неисправимые», «Центральная больница»). Алика сыграл украинский актер Сергей Коршиков ( «Майор и Магия», «Плохой хороший коп», «Хороший парень», «В плену у оборотня», «Обман»).

( «Майор и Магия», «Плохой хороший коп», «Хороший парень», «В плену у оборотня», «Обман»). В роли Гаврилова снялся украинский актер и ведущий, а также Заслуженный артист Украины (1998) Валерий Астахов ( «Пес. Новогоднее чудо», «Деревня на миллион», «Родня, «Черкассы»).

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