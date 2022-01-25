Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV

Морская полиция. Черноморск – в Новый год с новой премьерой!

Морская полиция. Черноморск — Жаркая ПРЕМЬЕРА на ICTV уже 15 февраля в 21:30

В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь трех совершенно разных полицейских морского патруля: совестливого, но конфликтного капитана Кэпа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сержика – экспрессивного, веселого одессита.

Какие же приключения ждут наших патрульных полицейских на воде? Смотрите 15 февраля в 21:30 на ICTV.