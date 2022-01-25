seach
ICTV - Разом краще

Video: Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV

В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь трех совершенно разных полицейских морского патруля: совестливого, но конфликтного капитана Кэпа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сержика – экспрессивного, веселого одессита. Какие же приключения ждут наших патрульных полицейских на воде? Смотрите 15 февраля в 21:30 на ICTV.

Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV
0 Комментировать

В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь трех совершенно разных полицейских морского патруля: совестливого, но конфликтного капитана Кэпа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сержика – экспрессивного, веселого одессита.

Какие же приключения ждут наших патрульных полицейских на воде? Смотрите 15 февраля в 21:30 на ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Серіали ICTV / Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV / 25.01.2022 14:59
25.01.2022 14:59

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Актеры

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь