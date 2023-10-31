Морская полиция. Черноморск – 13 серия

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В комедийном боевике Сержа Левина отправят в отпуск. Парень очень устал и во время поиска угнанной яхты вступил в конфликт с депутатом. Мельниченко решил отправить своего коллегу и друга отдохнуть в Карпатах. Однако ребята даже не подозревают, что отпуск пойдет совсем не по плану. В сериале ICTV Морская полиция. Черноморск 13 серия Левин вынужден будет принять участие в расследовании. Ведь именно он окажется в заложниках у преступников. Сам того не подозревая, Серж познакомился с похитителями. Чтобы сохранить свою жизнь, он вынужден скрывать, что полицейский. Но сможет ли он обмануть негодяев? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 13 серия.

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