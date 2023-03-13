Премьера на ICTV2 — Участковый по ДВРЗ — 3 сезон — 14 марта 20:00

Премьера продолжения любимого сериала – Участковый c ДВРЗ 3 в 20:00 с 14 марта на ICTV2.

Сериал УЧАСТКОВЫЙ C ДВРЗ – это иронический народный детектив с юмором и элементами экшена. История расскажет о небольшом отдаленном районе, живущем своей обособленной жизнью, где правят свои законы, преуспевает преступность, коррупция и безработица. И о участковом Бондаре – честном и неравнодушном, который не готов повиноваться установившемуся укладу, а впадает в неравную борьбу за справедливость и порядок!