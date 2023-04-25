Сериал Горячий — Горячая премьера на ICTV2 — 2 мая

Оперативник Макс Горячев и полицейский Игорь Безхатченко – еще один дуэт копов-напарников, который доказывает: героям совсем необязательно быть похожими, чтобы удачно расследовать дела. Но из-за кардинально разных характеров и подходов к расследованию герои часто имеют ссоры между собой, а потому – и неприятные казусы в работе.

Макс привык действовать резко и без сомнений, но самостоятельно. После внезапной смерти супруги психологи запретили ему выходить на дела одному. Макс получает у напарники Игоря Безхатченко – уравновешенного семьянина-провинциала. С первых минут знакомства герои понимают, что начались непростые времена: Максу придется терпеть наставления, а Игорю постоянно рисковать.