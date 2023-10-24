Виклик 1 сезон – 3 серия

В сериале Виклик 1 сезон 3 серия от 24.10.2023 две истории спасения будут связаны с любовью и подземельем. Неужели такое светлое чувство могло привести к беде?

Роман приготовил романтическое свидание для своей почти любимой Насти. Дело в том, что парень пока не завоевал сердце девушки, а потому решительно настроен пойти на все, чтобы она обратила на него внимание. В 3 серии сериала Виклик Рома пригласил Настю на прогулку по подземелью. Специфическое место для первого свидания, не так ли? К сожалению, его попытка провести с Настей этот день завершится не так романтично. Что случится с парой? Смотрите онлайн сериал Виклик 1 сезон 3 серия от 24.10.2023 на нашем сайте.

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