Виклик 1 сезон – 12 серия

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Казалось, что день свадьбы сына должен быть одним из самых счастливых. Однако все оказалось наоборот. Когда Юрий познакомился со своей будущей свахой – вся жизнь промелькнула у него перед глазами. Более того, уже едучи на венчание, мужчина в 12 серии сериала Виклик немедленно приказал остановить машину и отменить свадьбу! Что стало причиной такого решения? И к каким страшным последствиям привела ссора в автомобиле? Не пропустите больше подробностей – смотрите онлайн сериал Виклик 1 сезон 12 серия от 02.11.2023 на нашем сайте.

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Сериал Виклик 1 сезон 11 серия