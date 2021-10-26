Дивіться онлайн серіал Юрчишини 2 сезон 1 серія вже на нашому сайті! Події відбуваються рік потому після завершення 1 сезону. Ігор познайомився в клубі із симпатичною дівчиною Юлею, яка наступного дня виявилась його новою напарницею. Ситуацію ускладнило те, що поліцейского із сусіднього відділку звільнили через те, що зустрічався з колегою. Як вони далі будуть працювати разом? А також як змінилися інші герої дружнього сімейства Юрчишиних?

Дивіться просто зараз серіал Юрчишини 2 сезон 1 серія на улюбленому сайті СЕРІАЛИ ICTV!

Дивіться онлайн: Юрчишини