Артемий Егоров из сериала «Вскрытие покажет» об обороне Одессы

Недавно в эфире Единых новостей появился украинский актер Артемий Егоров, известный телезрителям ICTV по сериалу «Вскрытие покажет». Ведущий Вадим Карпяк расспросил актера о том, чем он занимается в Одессе во время войны.

— Как вы в Одессе приобщаетесь к нашей обороне?

Артемий Егоров: Я из тех, кто укрепляет город. Мы грузим песок на пляжах. В Одессе есть несколько пляжей, где занимаются этим – из них вывозятся тонны песка для укрепления. За все это время, 55 дней, город максимально укрепился. Позавчера на Дерибасовской даже убрали ежи и бетонные блоки – это свидетельствует о том, что наземная угроза существует, но уже минимальна. Также помогаем Николаеву – вчера собирали воду. Николаев стоит, а значит, с той стороны для Одессы угрозы нет.

– Я слышал, что пляжи в Одессе заминированы. Не все?

А. Е.: Ну, уже почти все и всюду отметки, что туда нельзя ходить, но, вы понимаете, – это Одесса, поэтому люди гуляют все равно. И с определенных пляжей вывозят песок, однако после войны его придется вернуть на место.

– Как раз хотел спросить, а волонтеров, которые будут возвращать его, будет так же много?

А. Е.: Я надеюсь, что да. Многие одесситы ходят на пляж, а для того чтобы на них ходить, нужно будет вернуть все на место.

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