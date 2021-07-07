SERIAL.ICTV.UA начинает публикацию серий «Вскрытие покажет-2»

Прекрасная новость для зрителей телеканала ICTV и поклонников сериала «Вскрытие покажет». С сегодняшнего дня мы начинаем публикацию второго сезона популярного криминального детектива. Все эпизоды можно будет посмотреть на нашем сайте serial.ictv.ua, а также на ютуб-канале «Сериалы ICTV».

В феврале в эфире ICTV состоялась премьера второго сезона судебно-медицинского детектива «Вскрытие покажет». Новые серии удивили зрителей не только более загадочными и дерзкими преступлениями, но и появлением новой главной героини — Яны Гончар в исполнении актрисы Ольги Гришиной. Однако у нее так же, как и в предшественницы Инги Вилкас, сложились довольно непростые отношения с главным героем Олегом Гончаром. Как оказалось, новые напарники в прошлом были супружеской парой. Остроты сюжета добавляет не только история о бывших, но и настоящий любовный квадрат. Взаимности Яны пытается добиться прокурор Илья Левченко, которого сыграл Тарас Цымбалюк, а в Олега Гончара влюблена проститутка-стриптизерша Аэлита (Валерия Товстолес).

Как на фоне любовных перипетий Яна и Олег Гончар будут расследовать необычные преступления? Если вы пропустили премьеру в эфире телеканала или хотите посмотреть сезон в любой удобный момент — ждите выход новых серий ежедневно с 10 утра на нашем сайте и ютуб-канале.

Смотрите онлайн прямо сейчас 1 и 2 серию криминального детектива «Вскрытие покажет-2».

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