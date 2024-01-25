Звезда сериала «Вскрытие покажет» – актриса Ольга Гришина рассказала о своем новом хобби. Кроме съемок в кино и работы в театре, она любит создавать вязаные игрушки. Такое увлечение возникло как способ эмоциональной разгрузки с началом полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины, признается Ольга. Хобби поддержало ее, близких, а сейчас даже позволяет помогать другим людям.

В марте 2022 года, когда россиян отогнали от столицы и в Киеве открыли мосты через Днепр, Ольга вместе со своей семьей переехала в Театр им. Леси Украинки, где служит она и ее муж. Чтобы не расставаться и не зависеть от воздушных тревог, семья решила остаться в театре, где они прожили несколько месяцев. Тогда впервые Ольга и принялась создавать игрушки для своей дочери.

«Дочь училась онлайн в школе. Помню, однажды она попросила меня связать ей игрушку – я немного до того вязала. Стала «подбрасывать» мне видео, и со временем я научилась вязать не только шарфы и шляпы, но и игрушки», – вспоминает Ольга.









«Надо было психологически помочь себе и другим», – актриса Ольга Гришина о том, что спасало ее в первые месяцы полномасштабного вторжения / 5 фотографий

Чуть позже работы актрисы появились на благотворительной ярмарке, организованной подругой, деньги от которой пошли на помощь пострадавшим от агрессии РФ.

«Это был интересный опыт. Времени и мыслей много, работы по профессии совсем не было. Надо было психологически помочь себе и другим, и это удалось благодаря новому хобби», – говорит актриса.

Напомним, в феврале на телеканале ICTV2 зрители увидят Ольгу Гришину в премьерном третьем сезоне судебно-медицинского детектива «Вскрытие покажет». Актриса сыграла главную роль – талантливого и умного судмедэксперта Яны Гончар, благодаря которой раскрываются самые сложные преступления.

А пока предыдущие сезоны сериала «Вскрытие покажет» можно посмотреть на нашем сайте Сериалы ICTV!