Вскрытие покажет: 5 лучших сериалов о судмедэкспертах

Уже 27 февраля в 20:00 на телеканале ICTV2 стартует третий сезон криминального детектива «Вскрытие покажет», в котором зрителей ждут не только кардинальные сюжетные повороты, неожиданные романтические истории, но и новые лица! В преддверии долгожданной премьеры, редакция ICTV.ua предлагает вашему вниманию 5 лучших сериалов о судмедэкспертах.

«Вскрытие покажет»

Дата выхода в эфир: 1 сезон — 14 января 2019; 2 сезон — 17 февраля 2021; 3 сезон — 27 февраля 2024.

Количество серий: 1 сезон — 32; 2 сезон — 28.

«Вскрытие покажет» — это первый сериал для ICTV, где на главный план выходит работа судмедэксперта, а не следователей.

Яркая пара детективов и бывшие супруги Яна Гончар (Ольга Гришина) и Олег Гончар (Артемий Егоров) в каждой серии расследуют новое дело собственными методами. Олег выходит на след преступника благодаря доказательствам, которые находит талантливый судмедэксперт Яна в телах жертв. Параллельно интригуют зрителя личные отношения между коллегами. Яна и Олег когда-то были замужем, поэтому часто выясняют свои непростые отношения. В то же время, между ними ощущается химия, которая, возможно, сможет снова оживить давние чувства.

Уже 27 февраля в 3 сезоне зрители снова будут наблюдать за этим противоречивым, но таким профессиональным тандемом! К тому же новые эпизоды станут еще более актуальными для украинцев, ведь действие будет происходить в нашей стране во время войны. Персонажи будут жить, как и все украинцы: будут переживать вражеские атаки, воздушные тревоги и блекауты, а также помогать фронту, приближая нашу победу.

«Декстер»

Дата выхода: 2006-2013 на Showtime.

8 сезонов, 96 серий.

Также 7 ноября 2021 на телеканале Showtime вышел минисериал «Декстер. Новая кровь», который состоится из 10 эпизодов и есть продолжением сериала «Декстер».

Главный герой сериала Декстер Морган (Майкл Холл) работает судмедэкспертом в отделе полиции Майами. В возрасте 3-х лет он стал свидетелем жестокого убийства своей матери, что потом сильно повлияло на психику. Однако мальчика усыновил известный полицейский Майами Гарри Морган, который вовремя распознал социопатические склонности Декстера и научил направлять жажду убийства только на тех, кто этого заслуживает. Придя работать, Декстер начинает вершить свое ужасное правосудие только тогда, когда имеет неопровержимые доказательства вины преступника.

Кстати, сериал неоднократно номинировался на различные престижные премии ( «Эмми», «Сатурн»), а исполнитель главной роли Майкл Холл получил несколько наград за роль Декстера, в частности «Золотой глобус».

«Вечность»

Дата выхода: 2014-2015 на телеканале ABC.

1 сезон, 22 серии.

Американский телесериал в главной роли с Иоанном Гриффитом, который рассказывает о выдающемся нью-йоркском судмедэксперте Генри Моргане. И хотя ему по силам раскрыть любое преступление, в себе он разобраться никак не может. Дело в том, что Генри живет уже 200 лет и не стареет. А после каждой своей смерти снова перерождается и все начинается сначала. В каждой серии главный герой раскрывает новое преступление и самое главное — пытается разгадать тайну своего бессмертия.

«Следствие по телу»

Дата выхода: 2011-2013 на ABC.

3 сезона, 42 серии.

В сериале «Следствие по телу» в центре внимания своенравный судмедэксперт Меган Хант (Дана Дилэйни). Ранее Меган была известным нейрохирургом, пока не попала в серьезную автокатастрофу. Из-за черепно-мозговой травмы она не может дальше оперировать, а смерть пациента во время ее операции навсегда изменила жизнь героини. После аварии Хант устроилась на работу в центр судебно-медицинской экспертизы Филадельфии, где она успешно помогает следователям раскрывать запутанные дела. Меган Хант успешна в работе, однако в общении с окружающими есть проблемы. Она резкая и холодная, не привыкла прислушиваться к мнению других людей, а еще пытается вернуть расположение своей дочери.

«Следствие по телу» считается одной из самых популярных драм телеканала ABC, а премьера сериала привлекла внимание 14 млн зрителей!

«Расследование Джордан»

Дата выхода: 2001-2007 на канале NBC.

6 сезонов, 117 серий.

Главная героиня сериала Джордан Кэвано (Джил Геннеси) работает судебно-медицинским экспертом и помогает полиции Бостона искать преступников. Она обожает свою работу и уверена, что мертвое тело может выдать все самое сокровенное. Джордан способна раскрыть даже самые запутанное преступление в момент, когда полиция бессильна. Однако есть одно дело, которое она не может разгадать уже много лет — убийство ее матери. В процессе расследования, главная героиня постепенно раскрывает страшную тайну и осознает, что абсолютно ничего не знала о своей семье …