Зірка серіалів “Дільничний з ДВРЗ” і “АТП Перевізники” В’ячеслав Довженко планує одружуватись вдруге

Зірка серіалів на ICTV2 “Дільничний з ДВРЗ” та “АТП Перевізники”, 48-річний актор В’ячеслав Довженко, після довгої мовчанки про свої стосунки приголомшив зізнанням – він знову планує одружитися.

Про це актор розповів ексклюзивно журналістці “Ранку у великому місті” Ксенії Малинюк на відкритті VI Міжнародного етнографічного кінофестивалю “ОКО”.

Після розлучення у 2018 році з акторкою Ксенією Баша-Довженко, з якою прожив у шлюбі 17 років і виховує двох синів, актор не приховує: нині у нього нове кохання. Обраницею актора стала молодша за нього дизайнерка костюмів.

“Я прийшов зі своєю дівчиною. Ми разом, я ходжу з нею вже по заходах. Чому не публікуємо фото? Це її рішення. Та й щастя любить тишу. Пропозицію ще не робив, але планую. Коли – не скажу. Хай це буде сюрпризом”, – поділився Довженко.

До того ж актор поділився спільним фото у соцмережах із заходу. На ньому пара обіймається і не приховує свої почуття.

Актор також обмовився про особисте життя старшого сина Івана, якому 21 рік. Молодий актор уже будує власну кар’єру і незабаром з’явиться у головній ролі на великому екрані у стрічці “Мавка. Справжній міф”.

“Так, у нього є дівчина. Я знайомий з нею – це прекрасна людина і талановита акторка. Але хай це буде його історія, в нього питайте”, – зауважив В’ячеслав.

Нагадаємо, днями у Києві завершились зйомки 2-го сезону серіального хіта каналу ICTV2 “АТП Перевізники, де Вʼячеслав Довженко грає головну роль – водія-експедитора Артема Горбача. А його напарником про проєкту є відомий актор Володимир Гладкий (Семен Зозуля).

Про прем’єру нового сезону “АТП Перевізники” канал ICTV2 повідомить згодом.