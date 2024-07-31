Розібратися і розрулити допоможуть В’ячеслав Довженко і Володимир Гладкий: телеканал ICTV2 розпочав зйомки серіалу про водіїв «АТП “Рапід”»

Днями у Києві розпочались зйомки 16-серійного проєкту каналу ICTV2 «АТП “Рапід”» про двох напарників-водіїв, що доставляють вантажі в різні куточки нашої країни. Небезпечні пригоди і небанальні ситуації, в яких героям доведеться розбиратися і розрулювати, допомога та підтримка своїх, любов і родина, здоровий життєствердний гумор – ось найважливіші меседжі нового серіалу.

В центрі сюжету – життєві історії працівників компанії українського перевізника АТП “Рапід”, що доставляє вантажі в будь-які частини України. Двоє головних героїв – водії-експедитори Артем (В’ячеслав Довженко) і Семен (Володимир Гладкий) – дуже різні у поглядах на життя, потрапляють у небезпечні пригоди, з яких змушені разом виплутуватися, допомагаючи один одному. Персонажі мінятимуться під впливом один одного і обставин, але чи стануть друзями? Чи зможуть довіряти один одному? І той, і інший мають бурхливе особисте життя, але чи знайде кожний з них своє щастя?

«В нашому проєкті дорога – як символ нашого життя, а головні герої – у постійному русі. На своєму шляху вони зустрічають і радощі, і лиха, і багато загроз, і щастя, і любов. Але в будь-яких ситуаціях вони прагнуть залишатися людьми: допомагати іншим, волонтерити, перевозити вантажі в бік фронту.

Так, вони дуже різні: один – правильний і відповідальний, а другий – трохи розгільдяй. Додам, що у проєкті – яскраві жінки, також будуть романи, любов, ревнощі», – каже режисер серіалу Олександр Кірієнко. За його словами, серіал зібрав справжній зірковий каст. Проте хто з відомих акторів зіграє головні ролі, поки не розкриває.



Серіал покаже глядачам ICTV2 нові пригоди героя у виконанні культового актора В’ячеслава Довженко. В «АТП Рапід» актор приміряє несподіваний образ – водія-перевізника. Як зізнався виконавець, зараз він шукає “зерно образу” і вважає, що його персонаж – правильний, відповідальний, але й не без гріха, бо часто захоплюється і закохується в жінок.

«Мій герой Артем не бабій, він просто романтична натура. Вважає, якщо закохався – то треба одружитися, але ж він має рацію, чи не так? – жартома розповідає виконавець головної ролі актор В’ячеслав Довженко.







Розібратися і розрулити допоможуть В’ячеслав Довженко і Володимир Гладкий: телеканал ICTV2 розпочав зйомки серіалу про водіїв «АТП “Рапід”» / 4 фотографії

– Інша історія, що Артем не пристосований до сімейного життя, а жінкам з таким чоловіком важко. Він має багато дітей, про яких піклується, і зі своїми колишніми жінками у нього хороші стосунки. Але побачимо, що з ним відбуватиметься далі».



Сюжет відображає актуальну сучасність: дія відбувається у воєнні часи, коли автошляхи стають дорогами життя, а водії, що доставляють все необхідне, – справжніми героями.



“З початком повномасштабного вторгнення значна логістична нагрузка лягла на автоперевізників. Автошляхи стали живильною силою країни. А водії – героями. Перевезення та дорога стали частиною життя багатьох наших громадян. Це актуальний світ сьогодення і важлива та жива історія, яку ми і показуватимемо у новому проєкті”, – каже креативний продюсер Дмитро Хрипун.

Зйомки серіалу «АТП “Рапід”» відбуватимуться в Києві і області, про прем’єру канал ICTV2 оголосить згодом.

Режисер: Олександр Кірієнко

Оператор: Дмитро Кіптілий

Головний автор: Ярослава Сегал

Сценаристи: Оксана Андрєєва, Олександр Гриценко, Олена Зерняк, Андрій Кокотюха, Євгенія Коротич, Валентин Міщенко

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька