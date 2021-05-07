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ICTV / Серіали ICTV / ICTV покаже прем’єру воєнної драми «Бомба» / 07.05.2021 13:18
07.05.2021 13:18
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ICTV покаже прем’єру воєнної драми «Бомба»


В День пам’яті та примирення, 8 травня о 14:10, в ефірі ICTV відбудеться прем’єра шпигунської воєнної драми «Бомба».

За сюжетом, життя простого студента фізико-механічного факультету Івана Гучкова змінюється вмить, коли його виключають з університету перед черговою сесією. Справа в тому, що хлопець потрапляє в поле зору майора ГРУ Лобанова. Він підлаштовує виключення Гучкова з університету, аби той міг безперешкодно служити в армії.

Через деякий час в радянське ГРУ надходить інформація, що в США йде секретна розробка атомної бомби. Тоді розвідка вирішує завербувати Гучкова в Неваду на об’єкт «Х» – завод по виробництву урану. Івану змінюють зовнішність та видають за зниклого безвісти морського піхотинця Стенлі Лібера. Там він одружується на нареченій Лібера – Шейлі  і поступово забуває свою кохану Ліку з СРСР.

Проте з часом шпигунський план дає збій, через що Шейлу та Івана депортують в Радянський Союз. І ось тут починаються найскладніші випробування в житті хлопця. Гучкову доведеться пройти через усі кола пекла, аби довести, що він не американський шпигун, а також віднайти тих людей, які по-справжньому йому дорогі.

 

Дивіться прем’єру серіалу «Бомба» в суботу, 8 травня, о 14:10 на ICTV.

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Теги: 9 травня 2021, Кращі воєнні серіали, премьера, серіал Бомба
07.05.2021 13:18



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