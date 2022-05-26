«Знімаємо і фіксуємо все, що можна»: Ахтем Сеітаблаєв про службу пресофіцером

Відомий україський режисер Ахтем Сеітаблаєв в ефірі Єдиних новин розповів, як під час війни продовжує свою професійну діяльність, фіксує злочини окупантів та висвітлює події на фронті.

Ви тепер не тільки режисер серіалу «Доброволець», але, власне, і доброволець на фронті. Наскільки уявлення про добровольця у вас змінилось після 24 лютого?

Ахтем Сеітаблаєв: Звичайно ж, реальне життя відрізняється від кіно, воно набагато об’ємніше, жорсткіше і більш неочікуване. В цілому, ставлення до добровольців у мене не змінилось. Я як захоплювався їх вчинком, так і продовжую це робити. Багатьох з них вважаю для себе і моральним і професіональним орієнтиром

Чим ви зараз займаєтесь? Чи ви на посту прямо зараз?

А. С.: Просто зараз ні. В мене сьогодні закінчилось відрядження до Києва і через півтори години я з побратимами вирушаю у Миколаїв, де проходжу службу в якості пресофіцера 206 батальйону, 241 бригади територіальної оборони міста Києва.

Вам як пресофіцеру вдається щось знімати чи ви займаєтесь тільки своїми службовими обов’язками?

А. С.: Ми намагаємось знімати постійно. Роблю я це не один, а разом з двома знімальними групами моїх друзів. Ми з ними об’єдналися і знімаємо все, що можна: історії, що відбуваються на наших очах, людей, свідоцтва злочинів. Поки точно не знаю, що з цього вийде. Може вийде серіал з коротких документальних історій, можливо комусь знадобиться матеріал в подальшому, як відеофакти скоєних російською федерацією злочинів.

В результаті у вас є ідея, у що це може глобально вилитись?

А. С.: Ми доволі часто ділимось матеріалами, особливо з такими відомими ЗМІ як Reuters, CNN, Times. Зараз нашим відзнятим матеріалом зацікавився продюсер стрічки «Містер і Місіс Сміт». А взагалі-то, ми для себе робочу назву виділили, що це – колективний портрет українця, який став на захист своєї країни.

Ви окрім того, що пресофіцер, режисер, актор, ще і директор державного підприємства «Кримський дім». Хто, поки ви служите, займається справами цієї організації, адже зараз увага до Кримського питання знову, на щастя, привернута?

А. С.: По-перше, я як можу контролюю діяльність «Кримського дому». А по-друге, у нас чудова професійна команда. І якщо навіть мене фізично немає на своєму місці, то процес і всі заходи, що були заплановані минулого року ми відновили. Я знаю і вірю, що моя команда чітко, вчасно і професійно виконає всі зобов’язання, які ми взяли на себе в рамках «Кримського дому».

А на чому ви зараз концентруєтеся?

А. С.: Так само, як і раніше, це в першу чергу культурологічний напрямок. Зараз ми так само освітлюємо події в тимчасово окупованому Криму і підтримуємо зв’язок з територією тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. В першу чергу ми опікуємось культурологічними потребами тимчасово вимушених переселенців. Це і вивчення мови, і соціальна реабілітація через арт-терапію, і дискусійні клуби, і заняття хореографією здебільшого для дітей. Як тільки з’явиться можливість розширити географію питань, якими займається «Кримський дім», ми обов’язково це зробимо.

Питання до вас, як до пресофіцера: чи задоволені ви тим, як в українських ЗМІ висвітлюється війна?

А. С.: В цілому, можу сказати, що так. Є такі, скажімо «дитячі хвороби», як надмірна емоційність. Я не вважаю це злочином, але хочу закликати колег, все ж таки розрізняти необхідність надання під час репортажів точність локацій, пересування техніки в першу чергу наших військових.

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