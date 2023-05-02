ICTV2 покаже свій перший серіал, дознятий під час війни

Сьогодні, 2 травня, на телеканалі ICTV2 вийде прем‘єра детективу «Гарячий». Це перший серіал виробництва каналу ICTV, зйомки якого поновилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Детектив про поліцейських покаже приклад чоловічої дружби і взаємодопомоги у роботі, а його зйомки – зразок незламності і стійкості українського кіновиробництва. Навіть попри загарбницькі дії країни-агресора команда “Гарячого” продовжила роботу на знімальному майданчику.

Сюжет. 12-серійний детектив розкаже про двох геть не схожих один на одного поліцейських: відчайдушного одинака Гарячого (Артемій Єгоров) і поліцейського-сім’янина Солдатенка (Яків Кучеревський), які мають працювати разом і спільно вести розслідування.

“Напарники “Гарячого” вираховують зловмисників не в зручних кабінетах чи кримінальній лабораторії, а в погонях та перестрілках. Навіть їхнє знайомство відбувається під час затримання злодія на вулиці Сагайдачного у Києві. Тому глядачу точно не буде нудно. А ще в серіалі купа іронічних і смішних моментів, яких нам всім так не вистачає зараз”, – каже креативна продюсерка Інесса Соболєва.

Зйомки серіалу стартували у жовтні 2021 року і мали завершитися до кінця лютого, та майже на фінальному етапі роботу перервало повномасштабне вторгнення рф. Попри все команда продовжила працювати над “Гарячим”: прибрали сцени із піротехнікою і гучними вибухами, замасковували приміщення, щоб вдень знімати нічні сцени, відмовилися від натурних зйомок, аби відносно безпечно працювати в бомбосховищах. Деякі актори не змогли знову взяти участь у зйомках, бо відправилися на фронт. Відтак відзняті раніше сцени з ними довелося перезнімати з новими акторами.

“Наш серіал – це насичений екшн-детектив, але багато динамічних сцен нам не дали дознімати рашисти. Та вже після місяця повномасштабної війни ми почали задумуватися над подальшою зйомкою. Навіть придумували нові методи. Наприклад, мені вперше довелося знімати підрив автомобіля без самого вибуху, щоб не порушувати спокій українців.

Нас не зламати – ми і далі зніматимемо українське кіно”, – розповів режисер Олег Туранський.

У ролях: Артемій Єгоров (“Розтин покаже”, “Копи на роботі”), Яків Кучеревський (“Хованки”), Микола Боклан (“Доброволець”, “Вижити за будь-яку ціну”), Тала Калатай, Юлія Чепурко, Юрій Громовий, Ольга Голдис та інші.

Продюсери: Галина Балан-Тімкіна, Максим Бернадський. Продюсери ICTV: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Дивіться премʼєру серіалу “Гарячий” з 2 травня о 20:00 з вівторка по четвер на телеканалі ICTV2.