«Козаки. Абсолютно брехлива історія» потрапили у шорт-лист кінопремії «Золота дзиґа-2021»

Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на П’яту Національну премію «Золота дзиґа-2021». Цього року з’явилася нова номінація – «Найкращий ігровий серіал», в якій за перемогу буде боротися масштабна пригодницька екшн-комедія від ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія».
Усього до шорт-листа номінації увійшли чотири серіали:
«Козаки. Абсолютно брехлива історія»
«Спіймати Кайдаша»
«І будуть люди»
«Перші ластівки. Zaлежні».
Усі серіали, представлені в цій номінації виходили в ефірі телеканалів StarLightMedia: «Козаки. Абсолютно брехлива історія» на ICTV, «І будуть люди» та «Спіймати Кайдаша» (СТБ), «Перші ластівки. Zaлежні» (Новий канал).
Нагадаємо, «Золота дзиґа» – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу та заснована в 2017 році Українською кіноакадемією. Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».
«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – це перший в Україні псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків, який ще називають «Піратами Карибського моря» по-українськи.
В головних ролях: Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, Міла Сивацька, а також Остап Ступка, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак, Ігор Портянко та інші.
Режисер – Олександр Березань.
Продюсери: Оксана Іванюк, Анастасія Штейнгауз, Ірина Храновська.
ICTV бажає перемоги серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та напередодні премії пропонує подивитися всі серії просто зараз на нашому сайті serial.ictv.ua.