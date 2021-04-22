Українська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів на П’яту Національну премію «Золота дзиґа-2021». Цього року з’явилася нова номінація – «Найкращий ігровий серіал», в якій за перемогу буде боротися масштабна пригодницька екшн-комедія від ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Усього до шорт-листа номінації увійшли чотири серіали:

«Козаки. Абсолютно брехлива історія»

«Спіймати Кайдаша»

«І будуть люди»

«Перші ластівки. Zaлежні».

Усі серіали, представлені в цій номінації виходили в ефірі телеканалів StarLightMedia: «Козаки. Абсолютно брехлива історія» на ICTV, «І будуть люди» та «Спіймати Кайдаша» (СТБ), «Перші ластівки. Zaлежні» (Новий канал).

Нагадаємо, «Золота дзиґа» – українська національна кінопремія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу та заснована в 2017 році Українською кіноакадемією. Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал».















«Козаки. Абсолютно брехлива історія» потрапили у шорт-лист кінопремії «Золота дзиґа-2021» / 8 фотографій

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – це перший в Україні псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків, який ще називають «Піратами Карибського моря» по-українськи.

В головних ролях: Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, Міла Сивацька, а також Остап Ступка, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак, Ігор Портянко та інші.

Режисер – Олександр Березань.

Продюсери: Оксана Іванюк, Анастасія Штейнгауз, Ірина Храновська.

ICTV бажає перемоги серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та напередодні премії пропонує подивитися всі серії просто зараз на нашому сайті serial.ictv.ua.

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