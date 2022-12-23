Наймасштабніша екшн-комедія про козаків знову в ефірі! Телеканал ICTV2 покаже серіал “Козаки. Абсолютно брехлива історія”

Цими вихідними о 14:10 телеканал ICTV2 покаже масштабну 12-серійну пригодницьку комедію про козаків, яка занурить глядачів в атмосферу кінця 16 століття та розповість про пригоди простого хлопця Івана на Запорізькій Січі.

У центрі сюжету – селянський парубок Іван (Юрій Дяк), який краде коштовності у московського царя, щоб викупити свою матір з турецького полону. Втім, здійснити план не так просто – виявляється, він вкрав магічну сережку, яка є запорукою непереможності Московської влади. Але Іванові не вдається її вберегти. Скарб потрапляє на Січ, та опиняється у недосяжному місці – у вусі Кошового. Забрати сережку у козаків значно важче, ніж у царя.

Та не пригодами єдиними: на тлі гонитви за скарбами, у серіалі розкривається ще й дивовижна історія кохання та дружби.

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – це перший в Україні псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків, який ще називають «Піратами Карибського моря» по-українськи.

В головних ролях: Юрій Дяк, Андрій Ісаєнко, Міла Сивацька, а також Остап Ступка, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак, Ігор Портянко та інші.

Режисер – Олександр Березань.

Продюсери: Оксана Іванюк, Анастасія Штейнгауз, Ірина Храновська.

Серіал “Козаки. Абсолютно брехлива історія” вийшов в ефір ICTV 17 листопада 2020 року зі значним успіхом: того вечора премʼєра зібрала біля екранів понад 2,5 млн українців. Також “Козаки” стали першим в історії України серіалом, який показували в кінотеатрах.

У 2021 році пригодницька екшн-комедія “Козаки. Абсолютно брехлива історія” увійшла до шорт-листа української національної кінопремії «Золота дзиґа», де боролася за перемогу в новій номінації “Найкращий ігровий серіал”.

Дивіться “Козаки. Абсолютно брехлива історія” в ефірі ICTV2 в суботу о 14:10 та неділю о 14:10. Всі відео та новини про серіал шукайте на сайті https://serial.ictv.ua/ua/kozaky/