Як зірки серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» допомогають Україні під час війни

Ми поспілкувались з акторами серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та розпитали їх, що вони роблять власними силами, аби наблизити перемогу України.

«Робимо в тилу все, що можемо»

Юрій Дяк (Іван)

Виконавець ролі селянина Івана, що вирішив пограбувати московського царя, Юрій Дяк зізнається, що у теробороні місця йому не вистачило. Саме тому він з перших днів став активно займатися волонтерською діяльністю. Дяк допомогає у постачанні гуманітарної допомоги, кілька разів координував допомогу з виїздом людей зі столиці. Скоординував кілька фондів з людьми, які доставляють амуніцію з-за кордону

Андрій Ісаєнко (Назар)

Виконавець ролі Назара, Андрій Ісаєнко, також працює волонтером. Разом з ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» він та колеги з індустрії допомагають цивільному населенню, добровольцям та армії. Особисто працював на налагодження шляху передачі ліків з Європи до українських військових шпиталів. Каже, що його впізнаваність дуже допомогла на кордоні, адже люди, розуміючи, що перед ними актор, більше довіряли.

Дмитро Вівчарюк (Козак Царко)

Ще один герой серіалу козак Царко, роль якого виконав Дмитро Вівчарюк. Актор так само намагався потрапити до лав тероборони, але через велику кількість зацікавлених, перебуває 85-м у черзі на службу. Але часу марно не витрачає та займається волонтерством. Вівчарюк разом зі своїм батьком допомагає гуманітаркою людям з Ірпеня, Дарниці та Оболоні. Крім того вони розвозять людей до кордону. Дмитро каже, що поки не має змоги служити, все одно намагається робити щось корисне.

Євген Олійник (Козак Красуля)

Козак Красуля з серіалу, а в реальному житті актор на ім’я Євген Олійник займається волонтерством, а також донатить гроші конкретним військовим, на ЗСУ та волонтерам.

Захищає країну зі зброєю у руках!

Володимир Кравчук (Зубрик)

Один актор з серіального касту з початку повномасштабного вторгнення служить у рядах тероборони. Це – Володимир Кравчук. Актор кілька разів викладав у соціальні мережі свої фотографії, зроблені на службі, а також розповів, що більше ніколи не збирається брати участь у проектах російською мовою.

Інформаційне військо України

Міла Сивацька (Марʼяна)

Виконавиця головної жіночої ролі Марʼяни у серіалі Міла Сивацька займається активною інформаційною підтримкою. На своїх ресурсах вона висвітлює інформацію про війну. У Міли велика кількість підписників з Росії, але акторка не боїться висловлювати правду та втратити аудиторію. Зараз завдяки своїм тисячам підписників займається волонтерством, поширює корисні для ЗСУ та українців посилання та стимулює аудиторію допомагати.

Культурний фронт за кордоном

Тетяна Малкова (Катерина)

Акторка Тетяна Малкова, що у серіалі виконала роль Катерини, наразі перебуває з родиною за кордоном. Вона з сім’єю зупинилися там у свого колеги за зйомками іншого проекту «Смак свободи» Томаша Собчика. Проте і звідти Тетяна робить все можливе, щоб допомогати країні. Подружжя Малкових працюють зараз над об’єднанням українських виконавців в Польщі для того, аби зробити благодійні концерти, тури Польщею, Європою для збору коштів для українських біженців та нашої армії.

Ще одна ініціатива від акторки. Вона зараз разом зі знайомою продюсеркою вирішили організувати за підтримки посольства Польщі. Це мають бути концерти з можливістю арт-терапії для дітей та людей, які постраждали, аби психологічно підтримати. Арт-терапія у вигляді малювання, майстер-класи танцювальні для дітей, які з України у Польщі. Зараз розробляють концепт проекту, йде пошук виконавців, які є в Польщі, співаків, танцівників, циркачів, акторів розмовного жанру.

Допомогайте Україні та бережіть себе. Перемога вже близько. Все буде Україна!

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