«Блискавка вдарила туди, де стояв режисер»: Григорій Бакланов розповів про зйомки «Морська поліція. Чорноморськ»

Вже за тиждень, 15 лютого, о 21:30 на глядачів ICTV чекає тепла прем’єра екшену на воді «Морська поліція. Чорноморськ». Ми поспілкувалися з виконавцем однієї з головних ролей серіалу Григорієм Баклановим про зйомки, спільні проекти з дружиною та небезпечні ситуації у відкритому морі.

– Розкажіть про свого персонажа. Кого ви граєте в серіалі і який його характер?

Григорій Бакланов: Я граю молодого лейтенанта Єгора, досить амбітного хлопця, що приїхав з Києва у Чорноморськ. Йому здається все не так, як треба, все не за законом. Ніби всі відпочивають, а не займаються справами. А далі решта команди його перевиховує і мені здається, що робить його кращим.

– Які у вас стосунки з вашими партнерами у серіалі? Ви дружите чи у вас більш робочі стосунки?

Г. Б.: Наша історія починається з того, що ми категорично не сприймаємо один одного. В першу чергу це відходить від мого персонажа, але згодом обставини доводять йому, що насправді життя не таке, яке воно написане за статутом. Не таке, яким воно йому ввижалось в академії.

– А з колегами за кадром спілкуєтесь?

Г. Б.: Звичайно спілкуємося і це нам дуже допомагає! Ми раніше вже працювали разом з Дмиторм Совою над «морським проектом» – фільмом «Черкаси», що дало нам великий досвід.

– А як щодо любовної лінії у серіалі? У вас будуть якісь любовні інтриги?

Г. Б.: І не одна! У мене найкраща любовна лінія у цьому серіалі, тому що я граю зі своєю справжньою коханою, зі своєю дружиною Настею Цимбалару. У нас буде дуже пристрасна любовна лінія!

– А раніше у якихось проектах ви вже знімалися зі своєю коханою?

Г. Б.: Так, це вже не вперше. Минулого разу, коли ми знімалися разом, ми також грали пару закоханих, яка йде в РАГС, і це був проект Оксани Байрак «Винне кохання». А це вже буде наша третя робота спільна.

– Розкажіть, як ви проходили кастинг у цей серіал і чим вам сподобалась ця роль?

Г. Б.: Кастинг був у два, чи три, етапи. Спочатку я самостійно записував проби, відправляв. Потім покликали. Потім ансамблеві проби були. Ну а сподобався проект тим, що він знімається біля моря, біля Одеси, де я народився. Ну і взагалі це класна історія про чоловічу дружбу, про нормальні стосунки, які закаляють тебе і виховують.

– До речі, як воно зніматись на морі? Кругом такі мальовничі пейзажі, навколо краса, всі відпочивають – як це все поєднувати?

Г. Б.: Я на морі мріяв зніматись з тих пір, коли вступив у театральне. Все чекав і думав, ну коли ж вже хтось запросить, я потраплю додому до Одеси і буду зніматись! І ось настав цей момент, і це прекрасно.

– У серіалі передбачено багато екшену. Це і зйомки у відкритому морі, і погоні, і занурення під воду. Ви самостійно виконуєте всі трюки чи у вас є каскадери?

Г. Б.: Деякі трюки самостійно, деякі з каскадерами, тому що є дуже складні. Наприклад, якась погоня з паркуром – це трохи складнувато для нас. Але ми ось знімали бійку, коли персонажі затримують злодіїв-наркоманів у воді, – це ми спромоглися і зробили самостійно.

– А була можливо якась небезпечна сцена чи ситуація на зйомках?

Г. Б.: Щодня! Щодня і щовечора у нас якісь небезпечні сцени і обставини. Нещодавно ми вийшли у відкриту воду і почалась буря, блискавки. І тоді, щойно ми зрозуміли, що це небезпечно знімати, ми вийшли на берег, і кілька разів вдарила блискавка, по тих місцях де раніше стояв режисер. Дякувати Богу все добре закінчилось нормально і ми поїхали додому.

– А у вас немає страху перед водою? Чи можливо морська хвороба?

Г. Б.: До речі, ні. Хоча у мого героя вона є і він з нею справляється, а старші товариши допомагають. А саме у мене немає. Хоча декому з команди в перші дні було трохи складно через морську качку.

– Досить часто актори після проектів розказуть, що у них з’являються нові навички, вони вчаться чомусь новому на зйомках. Ви вже чомусь навчилися? Чи може щось ще поперреду? І чи була у вас якась спеціальна підготовка до серіалу?

Г. Б.: Ні, ми не готувалися. Технічної підготовки не було, але прямо тут на майданчику доводиться це все опановувати. І я радий, що ось наприклад, мені показали як тримати зброю, як її носити. Також доводиться брати консультації як правильно носити форму. І я радий, що кожен день щось нове дізнаєшся, що насправді оточує тебе щодня, але ти цього просто не помічаєш. Як вони (поліцейські – прим. ред.) ходять, що вони виконують і яку важку роботу вони проробляють кожного дня.

– Як місцеві жителі Чорноморську ставляться до того, що у них проводять зйомки? Можливо були якісь кумедні випадки, коли вони входили в кадр, якось заважали чи навпаки допомагали вам?

Г. Б.: Ну поки що не допомагали. Іноді просто люди підходять і не дивляться, що це кіно знімається, чи що взагалі відбувається. В них своя історія. Вони можуть фотографувати якогось свого «ведмедика», бо він приїхав на море і «дозвольте я на фоні вас його сфотографую». Було і таке. Але впринципі це весело, якось розряджає обстановку.

– Назвіть три причини на вашу думку, чому глядач має подивитись серіал «Морська поліція. Чорноморськ»?

Г. Б.: Це серіал про нашу поліцію. Ми тут не граємо якихось недолугих поліцейських, які щойно почали цим займатись, а людей, які знають, що вони роблять. По-друге, це все про людей. Про нас. І це приємно, що ми граємо не надумані історії, а саме ті, що відбуваються з нами щодня.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV!

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