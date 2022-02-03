Дмитро Сова розповів про складність зйомок серіалу «Морська поліція. Чорноморськ»

15 лютого о 21:30 на ICTV стартує прем’єра серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Виконавець однієї з головних ролей серіалу Дмитро Сова (капітан Мельниченко) розповів про те, як проходили літні зйомки у Чорному морі під Одесою.

– Актори часто розповідають, що навчилися чомусь новому під час зйомок. Розкажіть, яких навичок здобули ви під час знімального процесу?

Дмитро Сова: На цьому проекті є тільки одна складність – це зйомки на воді. Іноді треба поплавати, попірнати, та й взагалі, зйомки на воді диктують свої умови. Це постійна течія, постійна необхідність тримати виставлений кадр та співіснувати з цією стихією. До цього в мене було чимало ролей з бійками та погонями, тому нічого неможливого немає в наших зйомках, адже це для мене зрозуміла історія. Тут скоріше цікавий персонаж – вольовий, але з тонкою любовною лінією, через яку він стає слабким і беззахисним. Тому треба балансувати.

– А чому герой стає беззахисним? Тому що його почуття невзаємні?

Д. С.: Ні, тому що він не знає, що з цим робити. У капітана Мельниченка з’являється кохання і жінка – старша за званням. А герой не може прийняти факт того, що жінка вища за нього. В ньому відбувається конфлікт, бо він хоче з нею бути, але не може. Тому вони весь час то дуже близько одне до одного, то віддаляються. Ніби така гра.

– Розкажіть, чи були за час зйомок кумедні чи небезпечні ситуації?

Д. С.: В нас було багато дуже цікавих ситуацій. Наприклад, сцена, коли людина хоче стрибати з великої висоти аби покінчити з життям, а ми її рятуємо. І на такій висоті, ти розумієш, що тебе страхують, але все одно страшно. Проте, коли починаєш працювати, то забуваєш про переживання, довіряєшся команді, каскадерам та забуваєш про все. В цьому проекті треба дуже швидко включатись. Наприклад, коли хтось перевернувся на воді раніше ніж треба, – потрібно все міняти і адаптуватись під обставини. І це все дуже цікаво.

– Чи не було у вас страху перед водою? Все ж таки ви виходите у відкрите море! Чи можливо відчували морську хворобу?

Д. С.: Морської хвороби немає! Ми з Грішею Баклановим знімались у повному метрі «Черкаси» і там переважно всі сцени знімалися на воді, тому ми до цього готові!

– Назвіть три причини, чому глядам повинен подивитись серіал «Морська поліція. Чорноморськ»?

Д. С.: Мені здається це дуже захоплюючий проект. У нас дуже прості персонажі, – вони звичайні люди і кожен зможе впізнати у комусь свого сусіда чи товариша. Всі герої – дуже відкриті і щирі, а також моментально готові включитися у будь-які ситуації. Наш серіал – це і екшн, і комедія. Кожна серія – це різна історія, тому мені здається, глядач буде чекати на нову серію, тому що у ній будуть нові персонажі та події.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV!

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