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ICTV / Серіали ICTV / «Морська поліція. Чорноморськ» від ICTV побив рекорд телепереглядів / 16.02.2022 16:23
16.02.2022 16:23
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«Морська поліція. Чорноморськ» від ICTV побив рекорд телепереглядів

«Морська поліція. Чорноморськ» від ICTV побив рекорд телепереглядів

Лютий для телеканалу ICTV видався по-справжньому спекотним і незабутнім. Вчора, 15 лютого телеканал показав свою першу серіальну прем’єру року – літній детектив «Морська поліція. Чорноморськ» – і одразу встановив рекорд за переглядами. Серіал зібрав біля екранів 2,9 млн глядачів, а частка показу принесла каналу лідерство в слоті.

Перша серія іронічного детективу пройшла в ефірі з часткою 11,46 і стала лідером слоту. А охоплення двох серій отримало показник 2,9 млн.

Також побили власні рекорди та показали високі цифри програми «Гражданская оборона» з часткою 10,1 та охопленням 2,1 млн та вечірній випуск новин «Факти». Програма отримала рекордну частку 14,2 та зібрала аудиторію 2,3 млн глядачів. Завдяки цим перемогам, за підсумками телепереглядів ICTV став лідером дня та традиційно зберіг 1-ше місце серед усіх каналів за комерційною аудиторією 18–54, 50+.

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«Морська поліція. Чорноморськ» від ICTV побив рекорд телепереглядів / 3 фотографії

«Морська поліція. Чорноморськ» – 20-серійний українськомовний іронічний детектив про трьох співробітників морської поліції, які патрулюють прибережні райони міста Чорноморськ. Головні ролі грають Дмитро Сова, Григорій Бакланов та Юрій Дяк.

Нові серії детективу дивіться з понеділка по четвер о 21:30 на ICTV.

Також по темі: Сьогодні ICTV представляє першу серіальну прем’єру року П'ять причин подивитися «Морська поліція. Чорноморськ»: тепла прем'єра на ICTV Юрій Дяк із серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» про труднощі, дельфінів та відпочинок на зйомках

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Теги: Морська поліція. Чорноморськ, серіали ICTV
16.02.2022 16:23



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