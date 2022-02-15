Сьогодні ICTV представляє першу серіальну прем’єру року

Сьогодні, 15 лютого, в ефірі телеканалу ICTV вийде спекотна прем’єра детективного серіалу з курортним настроєм «Морська поліція. Чорноморськ».

«Тут кожна серія наповнена сонячним світлом, енергією літа, тепла, моря, пляжу, курорту. Поринути у цю атмосферу завжди приємно. Особливо не влітку, а навесні, взимку, коли цього так не вистачає. Тому обов’язково дочекайтеся прем’єру, якщо вам хочеться в літо вже зараз. А також це розбавлено драйвом – і бойовик, і іронічні, ліричні ноти тут теж є», – анонсує прем’єру Григорій Бакланов.

27-річний актор, відомий роллю Лавріна у серіалі «Спійматі Кайдаша» зіграв у серіалі ICTV одну з головних ролей. Його герой, поліцейський морського патруля Єгорка, приїжджає до курортного містечка Чорноморськ на службу. Його приєднали до команди з двох експресивних молодих парубків, подружитися з якими соромливому хлопцю вдається не одразу. Задиркуватий капітан Кеп (Дмитро Сова) постійно кепкує з недосвідченого Єгорки, а експресивний сержант Сержик (Юрій Дяк) не пропускає жодної нагоди підколоти новачка, що не вміє тримати зброю та ще й до всього плавати. Та за жартами патрульні не забувають про свою роботу. Як три мушкетери, вони разом приборкуватимуть хвилі в пошуках браконьєрів, розслідуватимуть таємничі вбивства на морському узбережжі, гнатимуться на катерах, щоб затримати морських піратів, і навіть влаштують погоню на дахах місцевих фавел, аби спіймати небезпечних наркобаронів.

«Покажемо розбірки між хлопцями, хлопчачі жарти, а ще й спроби порозумітися з дівчатами. За роботою хлопці не забувають і про особисте. А дівчата у серіалі запальні, з гарячою кров’ю – за словом у кишеню не лізуть! Щось не сподобалося – повернулась і пішла. Потім три серії ходиш, з’ясовуєш з нею стосунки. Напруження велике», – жартома додає Григорій.

Цікаво, що у серіалі дівчину героя Григорія гратиме його дружина Анастасія Цимбалару. У ролі очільника морської поліції з’явиться зірка «Маски Шоу», актор Георгій Делієв, а прокурором відділку стане Тетяна Малкова, відома глядачам зі стрічок «Козаки. Абсолютно брехлива історія» та «Моя улюблена страшко». У епізодичних ролях з’явиться український ресторатор та телеведучий Даніель Салем.













Сьогодні ICTV представляє першу серіальну прем’єру року / 7 фотографій

Трейлер – https://www.youtube.com/watch?v=JS0j5jR5miE

Над виробництвом серіалу працювала команда Mamas Film Production.

Режисери – Дмитро Андріянов, Ігор Гома

Оператори – Євген Горенко, Фабріціо Спаньоло

Продюсерки – Алла Липовецька, Марія Квасова

Продюсерки ICTV – Надія Шмельова, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Не пропустіть прем’єру 15 лютого о 21:30 на телеканалі ICTV.

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