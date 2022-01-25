Стала відома дата першої серіальної прем’єри року від ICTV

Поки за вікном гуляють морози, а вдома хочеться укутатись у ковдру, як ніколи мрієш опинитися на березі моря та погрітися під теплим сонцем. Таку путівку у літо дарує своїм глядачам ICTV. 15 лютого о 21:30 канал покаже свою першу прем’єру року – іронічний детективний серіал «Морська поліція. Чорноморськ».

Події серіалу відбуватимуться у невеликому курортному містечку Чорноморськ Одеської області. Здавалося б, нічого не може затьмарити розмірене життя теплого краю. Але не все так безхмарно. В акваторії часто орудують браконьєри, навідуються морські пірати та контрабандисти. Що вже казати, гонщики на катерах щодня порушують спокій відпочивальників. Троє поліцейських морського патруля зберуться разом, щоб уберегти мешканців і туристів від бандитів та відновити порядок на суші.

Кожен із епізодів 20-серійного детективу покаже історію з життя приморського міста. У серіалі багато видовищних перестрілок, погонь на морських хвилях, одеських жартів та пристрасних історій кохання. Але, незважаючи на легку динаміку фільму, розслідувати поліцейські будуть досить серйозні злочини, тому серіал не залишить байдужими любителів детективних історій.

«Яхти, гідроцикли, катер морської поліції, підводне спорядження – ми все це знайшли, щоб глядач побував на неймовірному курорті з нашими запальними героями. У нас буде стрілянина з наркобаронами, така собі гавайська бійка на даху українських фавел. Я бачив такі будинки у різних частинах світу і здивувався, що вони є й у нас. Ми покажемо справжнє Ріо-Чорноморськ»

– інтригує режисер Дмитро Андріянов.

Головні ролі зіграли Дмитро Сова, Григорій Бакланов, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», і Юрій Дяк, відомий глядачам ICTV роллю в пригодницькому серіалі «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Також ролі виконуватимуть Тетяна Малкова, Георгій Делієв, Олександр Форманчук, Тетяна Злова та Анастасія Цимбалару. В епізодичних ролях з’являться відомі зірки, імена яких канал поки що тримає у секреті.

Над виробництвом серіалу працювала команда Mamas Production.

Режисери – Дмитро Андріянов, Ігор Гома

Оператори – Євген Горенко, Фабріціо Спаньоло

Продюсерки – Алла Липовецька, Марія Квасова

Продюсерки ICTV – Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Надія Шмельова

Не пропустіть спекотну прем’єру 15 лютого о 21:30 на телеканалі ICTV.

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