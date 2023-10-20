“Я їх садив на потяг 10 жовтня — у перший день масованого обстрілу Києва. І цей день я запам’ятав на все життя”: Юрій Дяк розповів, як переживає розлуку з дружиною через війну

Відомий український актор театру і кіно Юрій Дяк, а також зірка серіалів “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та “Морська поліція. Чорноморськ” на ICTV2 відверто розповів про вимушену розлуку з дружиною Анею, спричиненою повномасштабною війною.

Актор зізнається, що хотів, аби дружина виїхала за кордон ще 24 лютого, проте Аня дуже не хотіла цього і відтягувала до останнього. Коли медіа почали повідомляти про високу ймовірність тривалого відключення електрики, вона зрозуміла, що без світла не буде й інтернету. І щоб не втратити роботу, прийняла рішення все-таки їхати за кордон.

“Як тільки вона повідомила про виїзд, то її клієнти запропонували свою допомогу у релокації до Британії. Туди вона і поїхала – разом з мамою та бабусею, які напередодні приїхали з Харкова.

Я їх садив на потяг 10 жовтня — у перший день масованого обстрілу Києва. Я цей день запам’ятав на все життя, тому що ми о 8 ранку почули вибухи. І я кажу: «Аню, десь вибухнуло». Вона відмахнулась. Потім чую другий вибух. Я кажу: «Слухай, точно десь вибухнуло!».

Я одразу почав дивитись новини, і виявилось, що за нашим маршрутом вже прилітає. Всі швиденько прокинулись, зібрались, бо не було зрозуміло, скільки часу витратимо на дорогу”.

Юрій Дяк пригадує, що той страшний ранок вартував йому кілька років життя та чимало нервів, починаючи з підʼїзду до моменту очікування потягу:

“Вже, перебуваючи на місці, ми стояли на пероні та читали повідомлення про те, що ще летять ракети. Я вийшов за аптечкою до машини, дружина пішла зі мною — і назад на перон нас не пустили. Ми попрямували на Південний вокзал, щоб через другий поверх потрапити на першу колію, але пасажирів відправляли на платформи через підземку.

Коли ми піднялися в приміщення, то вперше в житті побачив Київський залізничний вокзал порожнім від людей. В якийсь момент глянув на годинник — найвища точка пульсу була 180 ударів на хвилину – і від того стало страшно. Я обклав дружину, маму та бабусю валізами біля мармурової колони, бо від вибуху, який стався неподалік, впали кілька панелей на перон. Ми дочекалися потягу, постояли ще певний час – і вони поїхали. І в цю мить мені стало трішечки легше, тому що тепер я відповідав лише за себе”.

Актор зазінається, що без коханої погано, але не через те, що важко вирішити якісь побутові питання, а тому, що атмосфера у домі зовсім не та.

“Я не даю собі права на щось жалітися ще й тому, що дуже багато людей під час обстрілів наших населених пунктів втрачають коханих. А у мене є дружина хоч і на відстані, але у безпеці. Я сподіваюсь, що після перемоги кожен з нас обійматиме своїх найрідніших. Бо треба надолужувати час, проведений не разом.

У нашому випадку втрати шалені, бо ми зустрілися 2020 року – під час карантину через пандемію. Я навіть своїй дружині говорив, що ми ще нормально не жили. Потім, в 2021 році «Морська поліція. Чорноморськ» протягом літа та осені знімали на Одещині. Добре, що дружина перебувала зі мною, працюючи на відстані. Між зйомками одружились. Далі ми захворіли на ковід. Я переніс його складно. Під Новий рік злітали у відпустку за кордон – у відкладений медовий місяць. І настало 24 лютого…

Я є емоційною та емпатичною людиною. Аби на себе не нагрібати негативу, ми спілкуємось та бачимось з дружиною щодня в наших месенджерах. Без Ані будинок є місцем для того, щоб виспатись та отримати енергію, аби жити та робити свої справи далі. Аби уникнути коливань настрою, я заточив свій мозок на розв’язання поточних задач”.

Щодо ревнощів у парах, чиї стосунки проходять випробування відстанню, зірка серіалів на ICTV2 Юрій Дяк наголошує на важливості бути на звʼязку один з одним: “Кажу з власного досвіду: у нас ніхто нікому не давав привід думати про те, що хтось десь може зраджувати. І чоловікам, і жінкам у роз’єднаних родинах не потрібно давати привід для ревнощів. А для цього треба завжди бути на зв’язку”.

Після виїзду за кордон, дружина приїздила до Києва. Пара разом зустрічала Новий рік і нещодавно Анна також була в Києві, проте враховуючи, що осінь та зима будуть знову складними про остаточне повернення поки рано приймати рішення: “Ми говорили про те, що Ані треба буде виїжджати за кордон знову, тому що осінь та зима знову будуть складними, адже обстріли тривають та експерти попереджають ледь не з кожної праски, що тривалих вимкнень світла не уникнути. Про конкретний час ще мова не йшла. Будемо дивитися по ситуації.”

Джерело: WoMo