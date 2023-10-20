“Я їх садив на потяг 10 жовтня — у перший день масованого обстрілу Києва. І цей день я запам’ятав на все життя”: Юрій Дяк розповів, як переживає розлуку з дружиною через війну

Відомий український актор театру і кіно Юрій Дяк, а також зірка серіалів “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та “Морська поліція. Чорноморськ” на ICTV2 відверто розповів про вимушену розлуку з дружиною Анею, спричиненою повномасштабною війною.
Актор зізнається, що хотів, аби дружина виїхала за кордон ще 24 лютого, проте Аня дуже не хотіла цього і відтягувала до останнього. Коли медіа почали повідомляти про високу ймовірність тривалого відключення електрики, вона зрозуміла, що без світла не буде й інтернету. І щоб не втратити роботу, прийняла рішення все-таки їхати за кордон.
“Як тільки вона повідомила про виїзд, то її клієнти запропонували свою допомогу у релокації до Британії. Туди вона і поїхала – разом з мамою та бабусею, які напередодні приїхали з Харкова.
Я їх садив на потяг 10 жовтня — у перший день масованого обстрілу Києва. Я цей день запам’ятав на все життя, тому що ми о 8 ранку почули вибухи. І я кажу: «Аню, десь вибухнуло». Вона відмахнулась. Потім чую другий вибух. Я кажу: «Слухай, точно десь вибухнуло!».
Я одразу почав дивитись новини, і виявилось, що за нашим маршрутом вже прилітає. Всі швиденько прокинулись, зібрались, бо не було зрозуміло, скільки часу витратимо на дорогу”.Також по темі: "Я не контролював ситуацію й від цього мені було моторошно": Юрій Дяк розповів про пережите під час війни «Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі Морська поліція. Чорноморськ - 1 серія ПРЕМ'ЄРА
Юрій Дяк пригадує, що той страшний ранок вартував йому кілька років життя та чимало нервів, починаючи з підʼїзду до моменту очікування потягу:
“Вже, перебуваючи на місці, ми стояли на пероні та читали повідомлення про те, що ще летять ракети. Я вийшов за аптечкою до машини, дружина пішла зі мною — і назад на перон нас не пустили. Ми попрямували на Південний вокзал, щоб через другий поверх потрапити на першу колію, але пасажирів відправляли на платформи через підземку.
Коли ми піднялися в приміщення, то вперше в житті побачив Київський залізничний вокзал порожнім від людей. В якийсь момент глянув на годинник — найвища точка пульсу була 180 ударів на хвилину – і від того стало страшно. Я обклав дружину, маму та бабусю валізами біля мармурової колони, бо від вибуху, який стався неподалік, впали кілька панелей на перон. Ми дочекалися потягу, постояли ще певний час – і вони поїхали. І в цю мить мені стало трішечки легше, тому що тепер я відповідав лише за себе”.
Актор зазінається, що без коханої погано, але не через те, що важко вирішити якісь побутові питання, а тому, що атмосфера у домі зовсім не та.
“Я не даю собі права на щось жалітися ще й тому, що дуже багато людей під час обстрілів наших населених пунктів втрачають коханих. А у мене є дружина хоч і на відстані, але у безпеці. Я сподіваюсь, що після перемоги кожен з нас обійматиме своїх найрідніших. Бо треба надолужувати час, проведений не разом.
У нашому випадку втрати шалені, бо ми зустрілися 2020 року – під час карантину через пандемію. Я навіть своїй дружині говорив, що ми ще нормально не жили. Потім, в 2021 році «Морська поліція. Чорноморськ» протягом літа та осені знімали на Одещині. Добре, що дружина перебувала зі мною, працюючи на відстані. Між зйомками одружились. Далі ми захворіли на ковід. Я переніс його складно. Під Новий рік злітали у відпустку за кордон – у відкладений медовий місяць. І настало 24 лютого…
Я є емоційною та емпатичною людиною. Аби на себе не нагрібати негативу, ми спілкуємось та бачимось з дружиною щодня в наших месенджерах. Без Ані будинок є місцем для того, щоб виспатись та отримати енергію, аби жити та робити свої справи далі. Аби уникнути коливань настрою, я заточив свій мозок на розв’язання поточних задач”.
Щодо ревнощів у парах, чиї стосунки проходять випробування відстанню, зірка серіалів на ICTV2 Юрій Дяк наголошує на важливості бути на звʼязку один з одним: “Кажу з власного досвіду: у нас ніхто нікому не давав привід думати про те, що хтось десь може зраджувати. І чоловікам, і жінкам у роз’єднаних родинах не потрібно давати привід для ревнощів. А для цього треба завжди бути на зв’язку”.
Після виїзду за кордон, дружина приїздила до Києва. Пара разом зустрічала Новий рік і нещодавно Анна також була в Києві, проте враховуючи, що осінь та зима будуть знову складними про остаточне повернення поки рано приймати рішення: “Ми говорили про те, що Ані треба буде виїжджати за кордон знову, тому що осінь та зима знову будуть складними, адже обстріли тривають та експерти попереджають ледь не з кожної праски, що тривалих вимкнень світла не уникнути. Про конкретний час ще мова не йшла. Будемо дивитися по ситуації.”
Джерело: WoMo