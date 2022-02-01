Як створити літній настрій, коли до тепла ще довго. Поради від ICTV

15 лютого о 21:30 на ICTV розпочнеться показ серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Напередодні літньої прем’єри ми зібрали поради, як створити теплий настрій серед лютневих холодів.

Оновіть домашню оранжерею

Ні для кого не секрет, що кімнатні рослини помітно пожвавлюють домашню атмосферу. До того ж, вони, крім очевидної естетичної функції, також допомагають мозковій діяльності. Адже, по-перше, завдяки рослинам збільшується рівень кисню в приміщенні, а по-друге, зелений колір дуже позитивно позначається на психологічному стані, тому гормональний фон нормалізується і організм працює більш злагоджено. І звичайно, рослини допоможуть вам створити більш літню атмосферу. Поки на вулиці холоди та дерева стоять безлисті, час створювати джунглі у себе вдома!

Додайте кольорів

Спробуйте пожвавити простір вашої оселі за допомогою яскравих акцентів. Серед варіантів вибору: картини з літніми пейзажами, подушки для дивана теплих відтінків або ж, якщо ви готові до кардинальніших рішень, яскраві стільці для кухні. Крім цього, можна спробувати розбавити домашню атмосферу за допомогою освітлення. Різні виробники пропонують безліч варіантів, але ми радимо зупинитися на лампі, яка створює свічення, як у «золоту годину» – умовний час перед заходом сонця, коли сонце віддає переважно промені червоних і помаранчевих відтінків.

Спробуйте ароматерапію

Запахи дуже тісно із нашим сприйняттям реальності. З Новим роком у нас асоціюється аромат мандаринок, навесні – квітучих дерев, а восени – гарбуза та прянощів. А який запах нагадує про літо? Спробуйте наповнити свій будинок ароматами лайма та м’яти, адже саме ці запахи входять до складу коктейлю мохіто. Або можете поекспериментувати з ароматами винограду, бергамоту, огірка або навіть томатів. Можете заморочитись і створити справжній фруктовий або овочевий салат, розставивши в різних кімнатах будинку аромадифузори різних запахів.

Сплануйте літній відпочинок

Хоч до літа ще чотири місяці, вже зараз можна починати готуватися до тепла. Придумайте, куди б вам хотілося поїхати на відпочинок і чим ви б там зайнялися. Можете починати дивитися квитки та вибирати готель, де зупинитесь. До речі, лютий дійсно ідеальний для цього місяць, адже, визначившись з тим, куди саме ви хочете відправитися, ви зможете прикинути бюджет. А після цього у вас буде ще чотири місяці для того, щоб накопичити достатньо грошей, щоб втілити в реальність всі свої бажання.

Дивіться серіал «Морська поліція. Чорноморськ»

Не пропустіть літню прем’єру на ICTV. Саме для тих, хто вже дуже скучив за теплом і хоче трохи поринути у літо, телеканал підготував серіал «Морська поліція. Чорноморськ». На глядачів чекають пригоди трьох відважних патрульних водної поліції, які служать у водах мальовничого українського курорту під Одесою. Герої у виконанні Дмитра Сови, Григорія Бакланова та Юрія Дяка подарують вам теплий літній настрій, присмачений гарним гумором і звичайно ж геройством та відвагою. До речі, якщо ви не знаєте, чим займається морська поліція, ми підготували для вас матеріал – читайте його за посиланням.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21.30 на телеканалі ICTV!

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