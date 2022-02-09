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ICTV / Серіали ICTV / Як знімали серіал «Морська поліція. Чорноморськ»: фоторепортаж / 09.02.2022 14:09
09.02.2022 14:09
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Як знімали серіал «Морська поліція. Чорноморськ»: фоторепортаж

Як знімали серіал «Морська поліція. Чорноморськ»: фоторепортаж

15 лютого о 21.30 на ICTV відбудеться показ серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Напередодні теплої прем’єри ми підготували репортаж зі зйомок. Пориньте в літній настрій разом з нами!

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV!

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Теги: Морська поліція. Чорноморськ
09.02.2022 14:09



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