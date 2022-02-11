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11.02.2022 13:43
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Юрій Дяк із серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» про труднощі, дельфінів та відпочинок на зйомках

Юрій Дяк із серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» про труднощі, дельфінів та відпочинок на зйомках

Вже наступного вівторка, 15 лютого, о 21:30 на ICTV відбудеться прем’єра серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Напередодні показу ми підготували для вас інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей у серіалі Юрієм Дяком. 

– Розкажіть, кого ви граєте у серіалі? Який характер вашого персонажа?

Юрій Дяк: Я граю класного хлопця. Звати його Сєржик і він характерний одеський хлопець.  Він досить творча людина, музикант, мама якого дуже хотіла, щоб він став… А я не буду казати ким! Хай глядачі подивляться серіал і надихнуться моїм героєм!

Юрий Дяк на зйомках

– Як вам працюється у мальовничих пейзажах Чорноморська, коли всі навколо відпочивають?

Ю. Д.: Ну як…Важко! Важко, тому що купа відпочивальників, а ти в формі, кросівках та ще й в спеку. Але це дійсно кайф і я жартую, що важко. Насправді, я кайфую від роботи. А коли отримуєш задоволення від роботи – то це вже не робота, а відпочинок. Так, між дублями ми деколи можемо дозволити собі зняти сорочку і засмагати, а коли буває кілька вільних годин, то і на море сходити.

– Під час зйомок у відкритому морі чи стикались ви зі складнощами, як-то морська хвороба, страхи, чи складні занурення під воду?

Ю. Д.: Страхів немає. З водою взагалі багато нюансів: ми і стрибаємо, і пірнаємо, і все, що тільки можна. І ми бачили дуже близько багато дельфінів! Це було ще на початку червня, коли було мало відпочивальників та досить прохолодно. Вони підійшли близько до берега і це було дуже круто! Це такий кайф, бо ти цією енергією зарядився і далі з посмішкою та гарним настроєм йдеш у кадр та працюєш. Відповідно й атмосфера панує дуже класна і творча!

Юрій Дяк та Григорій Бакланов

– Як ви думаєте, чим сподобається цей серіал глядачам? І яка аудиторія його полюбить більше – чоловіча чи жіноча?

Ю. Д.: Знаєте, я хочу і мрію, щоб мій персонаж і взагалі наш серіал сподобався всім! І дітям, і дорослим, і жінкам, і чоловікам. Хочеться, щоб вся сім’я сідала разом ввечері і кайфувала. Щоб діти дивилися і казали: «Хочу бути таким же веселим, смішним і кумедним, як цей герой». А дорослі дивились і робили висновки зі вчинків. Ми намагаємося вести глядача характерами своїх героїв так, щоб в чомусь направляти та допомагати зрозуміти, що правильно, а що ні.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV! 

 

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Теги: Морська поліція. Чорноморськ
11.02.2022 13:43



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