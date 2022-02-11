Юрій Дяк із серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» про труднощі, дельфінів та відпочинок на зйомках

Вже наступного вівторка, 15 лютого, о 21:30 на ICTV відбудеться прем’єра серіалу «Морська поліція. Чорноморськ». Напередодні показу ми підготували для вас інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей у серіалі Юрієм Дяком.

– Розкажіть, кого ви граєте у серіалі? Який характер вашого персонажа?

Юрій Дяк: Я граю класного хлопця. Звати його Сєржик і він характерний одеський хлопець. Він досить творча людина, музикант, мама якого дуже хотіла, щоб він став… А я не буду казати ким! Хай глядачі подивляться серіал і надихнуться моїм героєм!

– Як вам працюється у мальовничих пейзажах Чорноморська, коли всі навколо відпочивають?

Ю. Д.: Ну як…Важко! Важко, тому що купа відпочивальників, а ти в формі, кросівках та ще й в спеку. Але це дійсно кайф і я жартую, що важко. Насправді, я кайфую від роботи. А коли отримуєш задоволення від роботи – то це вже не робота, а відпочинок. Так, між дублями ми деколи можемо дозволити собі зняти сорочку і засмагати, а коли буває кілька вільних годин, то і на море сходити.

– Під час зйомок у відкритому морі чи стикались ви зі складнощами, як-то морська хвороба, страхи, чи складні занурення під воду?

Ю. Д.: Страхів немає. З водою взагалі багато нюансів: ми і стрибаємо, і пірнаємо, і все, що тільки можна. І ми бачили дуже близько багато дельфінів! Це було ще на початку червня, коли було мало відпочивальників та досить прохолодно. Вони підійшли близько до берега і це було дуже круто! Це такий кайф, бо ти цією енергією зарядився і далі з посмішкою та гарним настроєм йдеш у кадр та працюєш. Відповідно й атмосфера панує дуже класна і творча!

– Як ви думаєте, чим сподобається цей серіал глядачам? І яка аудиторія його полюбить більше – чоловіча чи жіноча?

Ю. Д.: Знаєте, я хочу і мрію, щоб мій персонаж і взагалі наш серіал сподобався всім! І дітям, і дорослим, і жінкам, і чоловікам. Хочеться, щоб вся сім’я сідала разом ввечері і кайфувала. Щоб діти дивилися і казали: «Хочу бути таким же веселим, смішним і кумедним, як цей герой». А дорослі дивились і робили висновки зі вчинків. Ми намагаємося вести глядача характерами своїх героїв так, щоб в чомусь направляти та допомагати зрозуміти, що правильно, а що ні.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» 15 лютого о 21:30 на ICTV!

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