Зірка серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» Дмитро Сова про волонтерство та творчі плани

Український актор театру та кіно, а також виконавець однієї із головних ролей серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» на ICTV Дмитро Сова поспілкувався з ведучим Вадимом Карпʼяком в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини» про те, як допомагає наблизити перемогу, а також про професійні плани.

Дмитро розповів, що зараз практично не займається акторством та активно волонтерить:

Волонтерство займає найбільше часу та й, як ви розумієте, зараз зйомок практично немає. Лише нещодавно я вперше за ці три місяці знявся в соціальному ролику до Дня захисту дітей та зайнявся дубляжем двох персонажів для Netflix. А так, переважно волонтерством – пошиттям амуніцій для бійців, розгрузками, плитоносками і все таке.

В розмові з Вадимом Карпʼяком актор пригадав, як почав волонтерську діяльність з пошуку шевронів та зазначив, що за 3 місяці добре навчився розбиратися в тканинах, нитках, фурнітурі та видах кріплення:

– Я раніше взагалі не знав, що таке планка Пікатіні, коліматори, фастекси чи армована нитка, але ми мали час про все дізнатись. Вже три місяці ми працюємо і я розумію, що потрібно, скільки тканини, яка довжина і так далі. Єдине – я далекий в плані маркетингу. Ми все віддаємо друзям, або друзям знайомих, які на сході. Також шукаємо гроші за кордоном. Наприклад, зараз до нас їде відправлення з Чикаго. Передамо спорядження для Львівського ДШБ. Як можемо крутимось-вертимось.

На запитання ведучого про ролі, які хотілося б зіграти після перемоги Дмитро Сова зізнався, що під час війни не думав про свою професію і лише останніми днями виникла одна цікава ідея:

Нещодавно зʼявилася ідея знайти актуальну пʼєсу, зробити класну виставу і поїхати з нею за кордон по різним містам, щоб вона показувала світу нашу ідентичність, культуру та все, що зараз відбувається в країні. Отже, є такі ідеї і хочеться спробувати.

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