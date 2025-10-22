Наталія Бабенко – українська акторка кіно, яку ви добре знаєте за роботами у стрічках “Пульс” та “БожеВільні”. А вже 3 листопада о 20:00 в ефірі ICTV2 стартує 12-серійний шпигунський детектив “Митець”, де Наталя зʼявиться у головній ролі слідчої МВС. Але поза кадром Бабенко – не менш цікава особистість, тому напередодні премʼєри серіалу ми хочемо ближче познайомити вас із Наталею і зібрали найцікавіші факти про акторку, які точно вас здивують.

1. “Ні – буде по-моєму”: жінка з характером як в серіалі “Митець”, так і в житті

У новому українському серіалі “Митець” на ICTV2 Наталія Бабенко втілила одну з головних ролей – слідчу Ганну Миргородську. Це сильна, вольова жінка з міцним характером та гострим розумом. Саме вона відіграє ключову роль у розслідуваннях злочинів, які малює колишній військовополонений, легендарний в минулому майор поліції Скорук (Дмитро Рибалевський). За сюжетом, він несподівано повертається додому через три роки після загадкового зникнення та починає малювати майбутні злочини, які невдовзі дійсно відбуваються.

Наталія миттю органічно увійшла в свій образ в детективі “Митець”, оскільки і в житті має внутрішній стрижень.

“Я завжди знала, як відстояти себе. З дитинства могла тупнути ногою й сказати: “Буде по-моєму”. Ця риса – в мені, вона природна. І саме вона допомагає мені втілювати на екрані тих, хто не здається”, – зізнається Наталія.

2. Заради ролі у “Пульсі” тренувалась як професійна спортсменка

Фільм “Пульс” (2021) став проривом для акторки. Щоб переконливо зіграти паралімпійську легкоатлетку Оксану Ботурчук, Наталія проходила півроку інтенсивних тренувань. Її робота отримала нагороди на міжнародних кінофестивалях у Ричмонді та Лос-Анджелесі.

3. Працювала таксисткою, кур’єркою, баристою і не тільки

З початком повномасштабного вторгнення, акторські проєкти стали на паузу, тож Бабенко вирішила тестувати різні професії й знімати про це відео. Вона спробувала попрацювати баристою, помічницею механіка на станції техобслуговування, кур’єркою на доставці їжі, водійкою таксі і продавчинею на ринку.

4. Навчилася керувати дронами

Після початку повномасштабного вторгнення росії Наталія пройшла навчання з керування дронами. Вона називає це способом долучитися до спільної боротьби й зізнається, що це навик, який змінив її сприйняття точності та швидкості.

5. Грає на фортепіано і вміє співати

Акторка навчалась у музичній школі й вміє грати на фортепіано. Іноді вона співає для друзів, але рідко виставляє це публічно – не хоче відволікати увагу від акторської кар’єри.

6. Заняття гімнастикою в дитинстві тепер допомагають на зйомках

Із дитсадка Наталія займалась гімнастикою, що неабияк стало в пригоді на зйомках “Пульсу”. У фільмі їй доводилось бігати у лижному спорядженні, і вона жартує, що саме гімнастичне минуле “врятувало” її.

7. Любить пригоди, подорожі й природу

Її Instagram – це мікс пейзажів, моментів зі зйомок і затишних фото з друзями. Наталя обожнює спонтанні поїздки, зокрема згадувала, як одного разу за годину зібралась до Львова, і це стали її найкращі вихідні.

8. Не афішує особисте життя

Наталю Бабенко можна побачити в багатьох красивих романтичних серіальних історіях таких як “Код кохання”, де вона зіграла разом з Андрієм Ісаєнком. Проте своє особисте життя чарівна акторка тримає в секреті. Відомо лише, що Наталія не заміжня і не має дітей.

9. Секрети краси Наталії Бабенко

Акторка зізнається, що секрет в стабільному догляді. Щоранку і щовечора вона повторює базовий ритуал: очищення, тонік, сироватка, крем для обличчя та окремо для зони під очима. Увечері – те саме, але з нічними засобами. І жодних компромісів: сон лише з чистою шкірою. А ще – SPF-захист щодня, незалежно від погоди. Просто, але дисципліновано – ось її формула.

10. Власний ютуб-проєкт

Наталі також активно веде свій ютуб-канал. Зараз порівнює дорогий та дешевий сегмент в унікальному проєкті “Дорого\дешево”. В останніх випусках вона порівняла найдорожчий та найдешевший будинок для відпочинку під Києвом, СПА і бренд українського одягу.

