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ICTV / Серіали ICTV / Серіал «Пес» всі серії тепер можна дивитися в 4К / 12.10.2021 13:53
12.10.2021 13:53
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Серіал «Пес» всі серії тепер можна дивитися в 4К

Серіал «Пес» всі серії тепер можна дивитися в 4К

Найпопулярніший серіал про дружбу поліцейського і собаки тепер доступний всім шанувальникам в ультрависокій якості.

Днями ICTV запустив в YouTube «Серіал Пес – Офіційний канал», де вже прямо зараз можна дивитися перші серії улюбленого серіалу в 4К-якості. Підписуйтесь на канал, щоб першими дивитися всі епізоди про пригоди Макса Максимова і Пса відразу в 4К Ultra HD форматі!


Також, 25 жовтня о 21:30 не пропустіть на ICTV довгоочікувану прем’єру нових серій серіалу «Пес»!

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Теги: сериал Пес
12.10.2021 13:53



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