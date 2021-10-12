Серіал «Пес» всі серії тепер можна дивитися в 4К

Найпопулярніший серіал про дружбу поліцейського і собаки тепер доступний всім шанувальникам в ультрависокій якості.

Днями ICTV запустив в YouTube «Серіал Пес – Офіційний канал», де вже прямо зараз можна дивитися перші серії улюбленого серіалу в 4К-якості. Підписуйтесь на канал, щоб першими дивитися всі епізоди про пригоди Макса Максимова і Пса відразу в 4К Ultra HD форматі!



Також, 25 жовтня о 21:30 не пропустіть на ICTV довгоочікувану прем’єру нових серій серіалу «Пес»!

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