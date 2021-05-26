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ICTV / Серіали ICTV / Стоп. Знято! ICTV завершив зйомки «Пес-6» / 26.05.2021 11:51
26.05.2021 11:51
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Стоп. Знято! ICTV завершив зйомки «Пес-6»


В Україні закінчилися зйомки шостого сезону найпопулярнішого детектива «Пес». Без цього серіалу ICTV не обходиться жоден рейтинг, а після перегляду неодмінно хочеться завести собаку. Та що там, навіть головний виконавець Микита Панфілов вирішив взяти собі цуценя німецької вівчарки.

“Пес” – іронічний детективний серіал про дружбу поліцейського і вівчарки, перша серія якого вийшла 2015 року на телеканалі ICTV. Минулого тижня компанія PRO-TV відзняла фінальні кадри шостого сезону. Це буде найдовший сезон за всю історію існування серіалу – в ньому вмістилося аж 40 серій.

Крайній день зйомок пройшов на кіностудії «Victoria Films Studios», де вже 6 років знімають легендарну історію. Тут розміщені основні декорації для серіалу – поліцейський відділок, квартира Макса, лабораторія. Тут і догравали завершальні сцени нового сезону Микита Панфілов, виконавець головної ролі поліцейського Макса, і Михайло Жонін, який грає капітана Гнездилова. На майданчику він з’явився в реперському костюмі замість звичного чорного плаща і капелюха.

У новому сезоні буде багато несподіваних образів у горе-поліцейського – майже в кожній серії Гнєздилов буде  в нових комічних нарядах. А головне – персонажі покажуть себе з незвичного боку: Гнєздилов проявить приховані таланти, Вахтанг спробує поєднувати роботу і сімейний побут, а Макс втрапить у нові романтичні пригоди, які змусять його колишню дружину Олену ревнувати

– інтригує режисер Микола Каптан.

Прокоментував завершення зйомок і головний герой серіалу Микита Панфілов. У інстаграмі він розмістив спільне фото з командою і подякував усім за роботу.

 

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Публикация от Никита Панфилов (@panfilov_nikita)


За старою традицією, команда проєкту зібралася, щоб відсвяткувати завершення зйомок сезону. За 6 років колектив «Пса» став майже сім’єю. Акторам подарували іменні термокружки, а після на великому постері «Пса» кожен залишив свої підписи і побажання одне одному. Микита Панфілов, Михайло Жонін і Денис Роднянський заспівали «Это все, что останется после меня». Ця пісня гурту «ДДТ» стала символічною для команди, саме її найчастіше співають актори в перервах між зйомками.

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Стоп. Знято! ICTV завершив зйомки «Пес-6» / 5 фотографій

Зараз повним ходом кипить робота над знятим матеріалом, і цілий блок нових серій на ICTV ще попереду. Прем’єра епізодів готується на осінь 2021-го. А поки всі в очікуванні зйомок нового сезону, перші 20 серій «Пес-6» можна подивитися на сайті «Серіали ICTV».

 

Фото: Ольга Суботінас

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Теги: Пес 6, сериал Пес, сериалы ICTV
26.05.2021 11:51



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