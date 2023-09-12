Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Серіали ICTV / До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців / 12.09.2023 16:47
12.09.2023 16:47
Поділитися

До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців

До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців

1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України ICTV2 покаже довгоочікувану телепрем’єру – бойовик “Штурм”. Це перший в Україні екшн-серіал про роботу спецпризначенців. 

Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення рф. Сценарій стрічки є художнім вимислом, але автори фільму старалися максимально наблизити його до завдань, які стояли перед СБУ на період мирного часу. 

Сьогодні ж співробітники спецслужби перейшли на зовсім інший формат роботи: значна частина із них воюють на фронті, а спеціальні підрозділи виконують настільки складні та секретні завдання, що про них обов’язково треба зняти новий серіал після нашої ПЕРЕМОГИ! I телеканал ICTV2 обов’язково це зробить!

“Ми зняли “Штурм” іще до повномасштабної війни у 2021 році. Зараз деякі речі виглядають іще більш актуально, а деякі – дещо наївно. Та головна задача серіалу – розказати, що наші справжні герої тут, поруч із нами завжди. Це не голлівудські супергерої, а українські спецпризначенці, які охороняють нас у тилу і на фронті“, – каже шоуранерка проєкту Інесса Соболева

Головну роль виконав зірка фільму “Довбуш” Сергій Стрельніков. Його герой Сенсей – керівник нової пілотної структури «Штурм» – оперативно-слідчого загону швидкого реагування, що протидіє злочинам проти нацбезпеки України. 

Унікальний спецпідрозділ сформували з молодих бійців, фахівців широкого профілю, які до всього ще й мають бойовий фронтовий досвід. Боєць Макс (Артур Шурипа) – фахівець з рукопашного бою і потайного проникнення, Донатас (Сергій Лефор) – універсальний солдат і снайпер, Іванка (Ганна Аламович) – фахівчиня з вибухових речовин, Галина (Олександра Епштейн) – судово-медична експертка і парамедикиня, Дум (Павло Тупіков) – технічний фахівець з кібербезпеки. Разом герої викриватимуть складні операції небезпечних терористів, і навіть злочинців світового масштабу. 

“Ці 4 серії – лише початок багатосерійної франшизи, яку ми мріємо продовжити наступного року, де сюжет розкриватиме цікаві тонкощі роботи наших супергероїв під час складних операцій вже після повномасштабного вторгнення”, – каже генеральна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV2 Ірина Храновська. 

Режисером бойовика став відомий грузинський режисер Заза Буадзе. Він екранізував історичний бойовик «Червоний», який раніше виходив у ефірі телеканалу ICTV і який зараз можна переглянути онлайн на сайті

Виробництвом бойовика «Штурм» займалась продакшн-студія Sfera film

Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Дмитро Сафановський, Роман Омельчук, Вадим Червяков. 

1 жовтня в ефірі покажуть одразу 4 серії бойовика. Не пропустіть премʼєру о 17:00 і проведіть День захисника і захисниць серед своїх! 

 

Також по темі: «ШТУРМ»: ICTV знімає перший бойовик про український спецназ

 

Теги: бойовик Штурм
12.09.2023 16:47

Топ-відео

00:30
00:16
41:00
40:31
Показати ще

Гарячі матеріали

“Це професіонал, який завжди викладається на всі сто”: Павло Текучев розповів, чи тяжко працювати з Дмитром Суржиковим у кадрі

До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців

”Я поставив плюсик під постом у Facebook про кастинг”: Павло Текучев розповів про роль в серіалі “Коп з минулого 2″

Коп з минулого 2: чи зʼявиться Артур Логай в новому сезоні
Показати ще

Актори

Юрій Дяк Дмитро Сова Григорій Бакланов Ігор Портянко Михайло Кукуюк

Дивіться на ICTV

Відділ 44 Зараз в ефірі Виходьте без дзвінка 01:55 Антизомбі 03:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ