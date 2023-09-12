До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців

1 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України ICTV2 покаже довгоочікувану телепрем’єру – бойовик “Штурм”. Це перший в Україні екшн-серіал про роботу спецпризначенців.

Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення рф. Сценарій стрічки є художнім вимислом, але автори фільму старалися максимально наблизити його до завдань, які стояли перед СБУ на період мирного часу.

Сьогодні ж співробітники спецслужби перейшли на зовсім інший формат роботи: значна частина із них воюють на фронті, а спеціальні підрозділи виконують настільки складні та секретні завдання, що про них обов’язково треба зняти новий серіал після нашої ПЕРЕМОГИ! I телеканал ICTV2 обов’язково це зробить!

“Ми зняли “Штурм” іще до повномасштабної війни у 2021 році. Зараз деякі речі виглядають іще більш актуально, а деякі – дещо наївно. Та головна задача серіалу – розказати, що наші справжні герої тут, поруч із нами завжди. Це не голлівудські супергерої, а українські спецпризначенці, які охороняють нас у тилу і на фронті“, – каже шоуранерка проєкту Інесса Соболева.

Головну роль виконав зірка фільму “Довбуш” Сергій Стрельніков. Його герой Сенсей – керівник нової пілотної структури «Штурм» – оперативно-слідчого загону швидкого реагування, що протидіє злочинам проти нацбезпеки України.

Унікальний спецпідрозділ сформували з молодих бійців, фахівців широкого профілю, які до всього ще й мають бойовий фронтовий досвід. Боєць Макс (Артур Шурипа) – фахівець з рукопашного бою і потайного проникнення, Донатас (Сергій Лефор) – універсальний солдат і снайпер, Іванка (Ганна Аламович) – фахівчиня з вибухових речовин, Галина (Олександра Епштейн) – судово-медична експертка і парамедикиня, Дум (Павло Тупіков) – технічний фахівець з кібербезпеки. Разом герої викриватимуть складні операції небезпечних терористів, і навіть злочинців світового масштабу.

“Ці 4 серії – лише початок багатосерійної франшизи, яку ми мріємо продовжити наступного року, де сюжет розкриватиме цікаві тонкощі роботи наших супергероїв під час складних операцій вже після повномасштабного вторгнення”, – каже генеральна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV2 Ірина Храновська.

Режисером бойовика став відомий грузинський режисер Заза Буадзе. Він екранізував історичний бойовик «Червоний», який раніше виходив у ефірі телеканалу ICTV і який зараз можна переглянути онлайн на сайті.

Виробництвом бойовика «Штурм» займалась продакшн-студія Sfera film.

Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Дмитро Сафановський, Роман Омельчук, Вадим Червяков.

1 жовтня в ефірі покажуть одразу 4 серії бойовика. Не пропустіть премʼєру о 17:00 і проведіть День захисника і захисниць серед своїх!