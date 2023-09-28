До Дня захисників та захисниць ICTV2 покаже перший український бойовик «Штурм»

1 жовтня в ефірі каналу ICTV2 вийде перший український бойовик “Штурм”. У стрічці покажуть роботу спецпризначенців СБУ, що рятують українців від небезпек національного масштабу. Глядачі зможуть переглянути одразу 4 серії стрічки.

Прототипом для команди бійців під назвою «Штурм» автори обрали справжній спецпідрозділ – Центр спеціальних операцій «А» СБУ, проте сценарій стрічки є художнім вимислом. Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення РФ, так як зйомки були завершені ще у 2021 році.

«​​Коли ми задумували серіал, поставили собі задачу, аби наші діти гралися не в американських супергероїв, а в наших спецпризначенців “Штурму”. На майданчику нас консультували справжні бійці, а актори проходили з ними злагодження. На жаль, багато українців побачили, як виглядає війна зблизька, і деякі сцени стрічки зараз виглядатимуть наївно. Однак картина не втратила своєї актуальності, адже герої, про яких ми говоримо, живуть поряд з нами чи захищають нас на фронті», – каже креативна продюсерка телеканалу ICTV Інесса Соболева.

Кожна серія має окрему історію з небезпечними обставинами. Тут і боротьба з терористами, звільнення дніпровської баржі від підривників, викриття міжнародного наркотрафіку через кордон України і пошук фальшивомонетників.

За сюжетом, унікальний елітний підрозділ сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО. Бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедиком Галиною, сапером Іванкою і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, аби зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

Ролі виконали: Сергій Стрельніков, Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков, Михайло Жонін. Режисером бойовика став Заза Буадзе, який екранізував стрічки “Червоний” та “Позивний “Бандерас”. Виробництвом серіалу займалася продакшн-студія “Сфера Фільм”.

Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Дмитро Сафановський.

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