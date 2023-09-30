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ICTV / Серіали ICTV / Як знімали бойовик “Штурм”: фото / 30.09.2023 11:05
30.09.2023 11:05
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Як знімали бойовик “Штурм”: фото

Як знімали бойовик “Штурм”: фото

Вже завтра, 1 жовтня, о 17:00 у День захисників і захисниць України на ICTV2 відбудеться премʼєра першого українського бойовика “Штурм”. Пропонуємо подивитися, як проходили зйомки екшн-серіалу про роботу спецпризначенців. 

Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення РФ, так як зйомки були завершені ще восени 2021 року. Сценарій стрічки є художнім вимислом, але автори старалися максимально наблизити його до завдань, які стояли перед СБУ на період мирного часу.

Так, у зйомках “Штурму” допомагали інструктори СБУ, а також піротехніки, каскадери. Складні постановки відбулися під наглядом парамедиків.

Використовувалось справжнє спорядження, яким озброєні спецпризначенці Служби. Акторів тренували професійні бійці, а щоб дістатися на знімальний майданчик, доводилося отримувати спеціальні дозволи.

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Як знімали бойовик “Штурм”: фото / 13 фотографій

Про серіал:

За сюжетом, унікальний елітний підрозділ сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО. Бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедиком Галиною, сапером Іванкою  і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, аби зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

В головних ролях:  Сергій Стрельніков, Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков, Михайло Жонін. Режисером бойовика став Заза Буадзе. Виробництвом серіалу займалася продакшн-студія “Сфера Фільм”.

Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Дмитро Сафановський.

 

В ефірі покажуть одразу 4 серії бойовика.

Проведіть День захисника і захисниць серед своїх! 

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Теги: бойовик Штурм
30.09.2023 11:05

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