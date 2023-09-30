Вже завтра, 1 жовтня, о 17:00 у День захисників і захисниць України на ICTV2 відбудеться премʼєра першого українського бойовика “Штурм”. Пропонуємо подивитися, як проходили зйомки екшн-серіалу про роботу спецпризначенців.

Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення РФ, так як зйомки були завершені ще восени 2021 року. Сценарій стрічки є художнім вимислом, але автори старалися максимально наблизити його до завдань, які стояли перед СБУ на період мирного часу.

Так, у зйомках “Штурму” допомагали інструктори СБУ, а також піротехніки, каскадери. Складні постановки відбулися під наглядом парамедиків.

Використовувалось справжнє спорядження, яким озброєні спецпризначенці Служби. Акторів тренували професійні бійці, а щоб дістатися на знімальний майданчик, доводилося отримувати спеціальні дозволи.

























Як знімали бойовик “Штурм”: фото / 13 фотографій

Про серіал:

За сюжетом, унікальний елітний підрозділ сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО. Бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедиком Галиною, сапером Іванкою і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, аби зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

В головних ролях: Сергій Стрельніков, Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков, Михайло Жонін. Режисером бойовика став Заза Буадзе. Виробництвом серіалу займалася продакшн-студія “Сфера Фільм”.

Продюсери: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Дмитро Сафановський.

В ефірі покажуть одразу 4 серії бойовика.

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