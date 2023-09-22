“Зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається”: головний актор бойовика «Штурм» служить у лавах ЗСУ

Незабаром на екрани вийде 4-серійний екшн «Штурм», який був знятий ще до повномасштабного вторгнення рф. Особливу прем’єру канал ICTV2 підготував до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. У захопливій стрічці автори покажуть нам небезпечні будні спецпризначенців, які ризикують життям заради нацбезпеки України.

Зйомки бойовика завершилися ще у 2021 році, тож події у сценарії відбуваються до повномасштабного вторгнення рф. Тоді члени команди лише відігравали небезпечні ситуації на знімальному майданчику. Однак тепер частина з них побачила реальні бойові дії на власні очі, так як пішла воювати на фронт. Серед них і актор Сергій Лефор, який зіграв бійця спецзагону з позивним Донатас.

«У «Штурмі» я зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається. Зараз служу в окремому батальйоні спеціального призначення Другого Інтернаціонального легіону оборони України, виконую бойові завдання на сході», – говорить актор.

За сценарієм унікальний елітний підрозділ «Штурм» сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО як специ і патріоти. Уже на мирній території бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедикинею Галиною, саперкою Іванкою і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, щоб зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

«Ми хотіли показати щоденну важку роботу людей, що ховають свої обличчя за балаклавами. Зробити так, аби глядач знав, що завдяки таким як вони, ми в безпеці. Прийшла війна, і зараз ми знаємо, що так і є. Наші воїни нас захищають, часто ціною власного життя. Від того серіал став більш актуальним і затребуваним», – ділиться продюсерка стрічки Інесса Соболева.

Знімальним процесом керував грузинський режисер Заза Буадзе. Він екранізував історичний бойовик «Червоний», який раніше виходив у ефірі телеканалу ICTV.

Премʼєра бойовика “Штурм” вийде в ефірі 1 жовтня о 17:00 в ефірі ICTV2.