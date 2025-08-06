“Чи кращі люди за свої найгірші вчинки?”: в мережі опублікували тизер детективного серіалу «Справа НБР»

Мережу розбурхав перший тизер нового детективного серіалу «Справа НБР» телеканалу ICTV2. Це 12-серійний процедурал про відділок НБР, створений для розслідування найбільш складних та резонансних вбивств із Сергієм Стрельниковим у головній ролі.

Відео опублікував оператор проєкту Сергій Ревуцький, відомий за роботою над серіалами «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Кріпосна», «Новорічна зміна».



2-хвилинний ролик показує не лише вибуховий екшн та стильну гру з кольором, але й відверті еротичні сцени за участю головного героя. У тизері Сергій Стрельников дійсно вражає спортивною фігурою без одягу, а постільні сцени за його участю виглядають ефектно та неабияк захопливо.

Глядачі одразу оцінили яскравий та динамічний ролик:

Про що серіал? Сюжет серіалу обертається навколо НБР — елітного спецвідділу, створеного для полювання на найнебезпечніших хижаків у людській подобі. Його очолює загартований оперативник Коваль (Сергій Стрельников), чия команда працює як єдиний механізм: безжально, швидко, на межі фолу. Але де та тонка межа, за якою жага справедливості перетворюється на сліпу лють? Що чекає на команду, коли нею почнуть керувати емоції? У кожного з них своя таємниця — і це загадка, що тримає в напрузі до останнього. А злочинність стає все сильнішою…

Тизер також знайомить нас з усією командою провідних акторів: Сергій Стрельников, Дар’я Творонович, Іван Бліндар, Михайло Дзюба, Тамара Морозова та Анастасія Рула. За задумом, кожен персонаж — яскрава особистість зі своїми талантами, а разом вони утворюють небезпечну суміш, готову вибухнути будь-якої миті.

Тизер можна переглянути у Facebook

Наразі зйомки “Справи НБР” у самому розпалі, тож чекайте ще більше ексклюзиву. Над сценарієм працює українська сценаристка Анастасія Лодкіна спільно з американським скрипт-доктором Джеймсом Крамером. Режисерка серіалу – Юлія Павлова.

Виробництвом серіалу займається Liberty production за підтримки Держкіно України.

Шоуранерка: Анастасія Лодкіна

Виконавчий продюсер: Сергій Демідов

Продюсерка: Анна Єлісєєва

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Коли очікувати резонансну прем‘єру – телеканал повідомить згодом.

Нагадаємо, що ICTV2 оголосив дату прем’єри 3-го сезону всесвітньовідомого формату “Хто хоче стати мільйонером?”. 1 вересня о 19:00 покажуть легендарну програму з ведучим – Народним артистом України Станіславом Бокланом.