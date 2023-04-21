25 квітня о 20:00 ICTV2 покаже премʼєру мінісеріалу про українських диверсантів у Другій світовій війні.

Розповідаємо в матеріалі, хто з українських акторів зіграв головні ролі у воєнному бойовику “Табун”.

Дмитро Рибалевський

Український актор театру і кіно. Заслужений артист України (2017). Народився 29 травня 1983 року. У 2005 році закінчив експериментальний курс Євгенії Гулякіної та Нінель Биченко Київського державного театрального інституту ім. Івана Карпенка-Карого. З 2007 року працює в Національному драмтеатрі ім. І. Франка, в якому зіграв понад 25 ролей.

У кінематографі актор зайняв позицію не пропонувати себе на кастингах. На знімальний майданчик потрапляє за запрошенням тих, хто бачив його театральні роботи. З нещодавніх кінопроєктів, Дмитра можна побачити в українському історичному фільмі “Толока” режисера Михайла Іллєнка та ретро-детективі про українського Шерлока “Найкращий сищик” в головній ролі з ним. Премʼєра пілотної серії ретро-детективу відбулась на телеканалі ICTV.

У воєнному мінісеріалі “Табун” актор зіграв головну роль – українця Григорія Діденко, який став британським розвідником та через 15 років повернувся до рідного містечка Звягель з надсекретною місією – отримати зразок новітньої хімзброї Табун для розробки антидоту.

Дмитро Рибалевський одружений з акторкою Анастасією Чумаченко. Виховує чотирьох дітей – Марго, Марка, Марту та Макара.

Олена Ларіна

Українська акторка Олена Ларіна народилась 29 липня 1991 року. У 2013 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (майстер курсу Л.Б. Остропільський).

Закінчила Київський національний університет культури та мистецтва (факультет культурології), і курси телеведучих Astra Sapience.

Активно знімається в кіно з 2012 року. Олену часто можна побачити в серіалах ICTV, зокрема: “Код Костянтина”, “Прокурори”, “Володимирська, 15”, “Відділ 44”, “Пацики”, “Розтин покаже”, “Пес”, “Дільничний з ДВРЗ”, “Морська поліція. Чорноморськ”. У мінісеріалі “Табун” Олена Ларіна зіграла Галину, кохану Григорія Діденко.

Дарія Петрожицька

Українська аторка театру і кіно Дарія Петрожицька народилась 31 травня 1991 року. Після закінчення загальноосвітньої школи у 2008 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила у 2012 році за спеціальністю «актор театру і кіно». Навчалась у творчій майстерні народного артиста України Олега Шаварського. У 2012 році почала працювати в Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

На цю мить, молода акторка зіграла понад десять ролей в театрі та близько двадцяти в кіно, які принесли Дарії всенародну популярність та любов глядачів. Також Петрожицька брала участь у відомому українському вокальному та танцювальному телепроєктах.

Андрій Ісаєнко

Український актор театру та кіно. Заслужений артист України (2021). Лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022).

Народився 22 липня 1986 року в Запоріжжі. У дитинстві захоплювався різними видами спорту, зокрема, вільною боротьбою, баскетболом, волейболом. У шкільній команді виборов кубок з КВН серед школярів України в Одесі. У 2008 році закінчив Запорізький національний університет, факультет театрального мистецтва (майстерня Г. В. Фортуса). З 2008 року почав працювати в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Серед серіалів, які виходили на ICTV Андрій знімався в таких проєктах: “Пес”, “Нюхач”, “Пацики”, “Кіборги”, “Копи на роботі”, “Юрчишини”, а також пригодницькому серіалі “Козаки. Абсолютно брехлива історія”.

Одружений з режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко. У подружжя Ісаєнків є донька Марія.

Владислав Мамчур

Владислав Мамчур український актор театру і кіно. Народився 15 березня 1975 року. З ранніх років займався танцями. У 1991-1995 роках професійно займався бальною хореографією. 1995 року закінчив Технологічний університет Поділля (нині Хмельницький національний університет).

1999 року закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, майстерня Н.М. Рушковського. З 1999 року – артист Нового театру на Печерську у Києві.

Василь Кухарський

Український актор театру та кіно Василь Кухарський народився 2 грудня 1981 року. У 2001 році закінчив диригентсько-хоровий відділ Житомирського музичного училища ім. Віктора Косенка за спеціальністю — керівник хору, диригент, вчитель музики. У 2005 – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, художній керівник курсу В. Зимня. З 2008 року — актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. Фільмографія актора нараховує близько 40 проєктів.

Василя Кухарського часто можна побачити в серіалах ICTV: “Майор і магія”, “Поганий хороший коп”, “В полоні у перевертня”, “Схованки”.

Дивіться новий воєнний мінісеріал “Табун” 25 та 26 квітня о 20:00 на телеканалі ICTV2.