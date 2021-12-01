«Табун»: ICTV розпочав масштабні зйомки бойовика про другу світову

Пошуки смертельної хімічної зброї, місія диверсантів на межі фолу та історія кохання на війні, – все це ICTV покаже в новій воєнній 4-серійці «Табун».

Відтворивши у Пирогові життя маленького села, окупованого нацистами, телеканал розпочав зйомки серіалу про українських диверсантів у Другій світовій війні. Це пригодницька історія про героя, який має врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї «Табун».

Ідеєю створення серіалу стали реальні події. Незадовго до початку війни нацисти розробили хімічну зброю під назвою «Табун» та планували застосувати її на Східному фронті. Тільки завдяки секретній місії розвідників і особисто Черчиллю вдалося запобігти вбивству мільйонів.

«Ми відштовхнулися від цього факту і написали історію про британську диверсійну групу на чолі з українцем. Герої разом із місцевими жителями мають знищити зразки модифікованого газу та секретну лабораторію з його розробки. У нашому новому воєнному пригодницькому серіалі буде багато погонь, стрілянини, відважних чоловіків та таких самих сміливих жінок. Їм належить не лише врятувати світ від бойової отруйної речовини, а й знайти своє кохання»

– розповідає креативна продюсерка ICTV Інеса Соболєва.

Креативна продюсерка Інеса Соболєва з режисером Дмитром Андріяновим

Сюжет. Українець, а тепер британський розвідник Григорій Діденко (Мітя Рибалевський), через 15 років повертається до свого рідного містечка Новоград-Волинського з надсекретною місією – отримати зразок новітньої хімзброї Табун для розробки антидоту. Перешкодами для Григорія стануть не лише нацистський режим і смертоносний газ, а й недовіра місцевих жителів, яких він намагається врятувати від дедалі більшої загрози.

Мітя Рибалевський

У серіалі грають такі відомі актори, як Дмитро Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.

Прем’єру серіалу заплановано на 2022 рік.

Режисер: Дмитро Андріянов

Оператор: Матвій Шульгін

Автор сценарію: Максим Черниш

Продюсери ICTV: Інеса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продакшн: StarLight Production, продюсери Максим Бернадський, Галина Балан-Тімкіна

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