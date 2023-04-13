“Табун” – премʼєра шпигунського мінісеріалу від ICTV2 про другу світову

На телеканалі ICTV2 вийде одна з найбільш очікуваних прем’єр року. Глядачам презентують новий воєнний мінісеріал “Табун”. Примітно, що стрічку завершили знімати всього лише за калька годин до повномасштабного вторгнення. Премʼєра 4-серійки відбудеться 25 квітня.

“Зйомки серіалу закінчились вночі з 23 на 24 лютого 2022 року. Монтували вже під час війни. Коли ми дивились фінальні монтажі, почувалися, як в sci-fi-фільмі, коли сюжетні події відображали сьогодення, а персонажі були в костюмах другої світової. Нам всім ще раз треба повернутися до історичних сюжетів, передивитися і розповісти їх вустами українців. “Табун” – чудова нагода це зробити”, – каже генеральна продюсерка серіального напряму каналу ICTV2 Ірина Храновська.

Історичною основою для створення серіалу стали реальні події 1942 року, коли нацисти провели на військовополонених випробування нової отруйної речовини й усі військовополонені загинули. Так стало відомо, що Рейх планує використати хімічну зброю нового покоління – Табун.

“Газ Табун не має кольору, але має запах яблук. Така страшна смерть із ароматом фруктів, яку тоді, у 1942 році, вдалося зупинити”, – коментує креативна продюсерка серіалу Інесса Соболєва.

Сюжет.

Друга світова. Українець, а тепер британський розвідник Іван Діденко (Мітя Рибалевський), через 15 років на чолі диверсійної групи повертається до окупованого рідного містечка Звягель. Герой має не лише врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї Табун, а й захистити свою кохану жінку Галину (Олена Ларіна). Чи зможе герой знову здобути довіру рідного брата і земляків, аби разом знешкодити смертоносну лабораторію?

Трейлер:

Вражати глядачів будуть довершеною стилізацією епохи XX століття у дусі найкращих шпигунських фільмів із динамічним сюжетом. Герої весь час балансують на межі викриття, і невідомо, чи все ж вдасться їм виконати свою місію.

Як розповіла Інесса Соболєва, це історія, в якій було дуже важливо відтворити деталі тієї епохи. Наприклад, один із костюмів героїні Дарії Петрожицької – це справжня форма британського спецназу тих часів.

“Коли ми створювали “Табун” – це був шпигунський серіал про далеку другу світову. Зараз, коли загроза застосування хімічної та інших видів зброї настільки реальна, по-іншому сприймаєш цю історію, – каже Інесса. – І все одно, Табун, насамперед, – захопливий пригодницький серіал про українців на війні, які борються зі злом. А ще про щемливу історію кохання”.

Довершує серіал акторська гра відомих українських акторів. У головних ролях з’являться Мітя Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Олена Ларіна, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.

Режисер: Дмитро Андріянов

Оператор: Матвій Шульгін

Автор сценарію: Максим Черниш

Продюсери ICTV: Інесса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продакшн: Starlight Production, продюсери Максим Бернадський, Галина Балан-Тімкіна