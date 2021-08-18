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18.08.2021 15:01
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П’ять найкращих серіалів про поліцейських від ICTV

П’ять найкращих серіалів про поліцейських від ICTV

25 серпня на телеканалі ICTV відбудеться показ популярного серіалу “Дільничний з ДВРЗ”, а восени на глядачів чекає вже другий сезон. Давайте разом згадаємо найкращі серіали телеканалу ICTV про поліцію.

“Пес” 

Серіал “Пес”

Інакше, як вже культовим не назвеш цей пригодницький серіал, в якому головному героєві поліцейському Максу (Микита Панфилов) у розслідуваннях допомагає його вірний друг та соратник Пес. Серіал починається, коли колишній майор рятує з вулиці німецьку вівчарку, а песик у свою чергу, рятує свого нового господаря від відчаю. Разом з напарником Гнездиловим (Михайло Жонін) поліцейський та Пес розслідують заплутані справи, рятують життя та не забувають жартувати. А Макс навіть знаходить новий сенс у житті – кохання.

“Володимирська, 15”

Актори серіалу “Володимирська, 15”

Серіал створений на основі реальних кримінальних історій, що відбувались у Києві. За сюжетом у Подольському районному відділку створюють групу слідчих під приводом майора Дикого (Сергій Стрельников). Кожен з п’яти основних персонажів має свій характер і тому по різному підходить до розслідування своїх справ. Проте кожен з них намагається досягти однієї цілі – врятувати людей та розкрити справу.

“Поганий хороший коп” 

Кадр серіалу “Поганий хороший коп”

Серіал, що тримає у напрузі та змушує глядача будувати здогадки. В центрі сюжету – два напрочуд різних чоловіка, які вимушені стати напарниками задля розкриття однієї справи. Перший з них – поліцейський “старої гвардії” Анатолій (Євгеній Седихін), що використовує свій досвід. Другий – молодий та сучасний Вадим (Володимир Заєць). Окрім сумісного розслідування кожен коп веде і свою окрему справу, про яку невідомо іншому. Хто з них наприкінці виявиться не тим, за кого себе видає?

“Копи на роботі”

Серіал “Копи на роботі”

Гумористичний сітком розповість про життя звичайного відділку поліції, у якому працює шестеро не схожих одне на одного оперативників. Кожен персонаж володіє неповторним набором якостей, які допомогають чи заважають їм справлятись зі щоденними перипетіями. Хтось надто самозакоханий, хтось безстрашний, хтось надто нервовий, хтось брутальний. А взагалі серіал варто подивитись хоча б через блискучий акторський склад. У головних ролях Олександ Скічко, Володимир Горянський, Дмитро Усов, Анна Кузіна, Катерина Вишнева, Артемії Єгоров та Андрій Ісаєнко.

“Дільничний з ДВРЗ” 

Кадр серіалу “Дільничний з ДВРЗ”

Глядачам ICTV вже дуже добре знайомий головний герой серіалу – поліцейський Сергій Бондар (Вячеслав Довженко). У серіалі він працює копом, що переходить у новий відділок, розташований у віддаленому районі столиці. Осінній сезон подарує глядачам 24 нових серії про пригоди поліцейського Сергія Бондаря, що разом зі своїм напарником Петром Дзюбою, розкриває кримінальні справи, рятує життя і звісно не забуває робити це все з життєстверджувальним гумором.

У новому сезоні глядачі знову побачать Віталія Іванченка, Романа Мацюту, Володимира Гладкого, Ірину Авдєєнко, Тетяну Малкову, Дмитра Саранскова і Світлану Штанько.

Дивіться серіали «Пес», «Володимирська, 15», «Поганий хороший коп», «Копи на роботі» на сайті:

serial.ictv.ua

Не пропустіть прем’єру іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» вже цієї осені! Старт показу першого сезону почнеться 25 серпня.

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Теги: Володимирська 15, Дільничний з ДВРЗ, Копи на роботі, Пес, Поганий хороший коп
18.08.2021 15:01



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