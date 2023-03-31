Як добре ви знаєте серіал “Дільнічний з ДВРЗ”? Названо переможців тесту

Тест на знання улюбленого серіалу ICTV2 було проведено на платформі MEGOGO з 14 по 30 березня 2023 року. Учасники не лише перевіряли те, наскільки знають сюжет та героїв “Дільничного з ДВРЗ”, але й отримали шанс поборотися за 5 призів, кожен з яких включає затишну ковдру від ICTV2 та 3 місяці “Максимальної” передплати MEGOGO.

За допомогою сервісу Random.org серед усіх учасників було визначено 5 щасливчиків, ними стали:

З переможцями зв’яжуться сьогодні протягом дня! Вітаємо!

Дивіться прем’єрний третій сезон серіалу “Дільничний з ДВРЗ” з вівторка по четвер о 20:00 на ICTV2!