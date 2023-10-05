Ботоферма – 1 серія

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Ботоферма 1 сезон 1 серія від 05.10.2023 на сайті ICTV. Життя простого провінціала Антона перевертається з ніг на голову, коли він дізнається про хворобу дідуся. Щоб урятувати найріднішу людину, він вирішує переїхати в столицю і заробити гроші на операцію. Перше місце роботи Антона – «мавпа»-бот, що виконує план у 300 коментарів на день. Задачі по формі та змісту надходять зверху. «Мавпочка» не знає, хто замовник, адже її завдання написати те, що вимагається. Герой серіалу ICTV Ботоферма 1 сезон 1 серія Антон розуміє, що в цій роботі немає правди та моралі, тут все не так однозначно. Проте щоб оплатити лікування дідусю, він погоджується зрадити свої принципи і починає допомагати тому, кого ненавидить усім серцем. Як зміниться життя Антона в столиці? Чи зможе він не втратити себе в погоні за великими грошима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Ботоферма 1 сезон 1 серія на ICTV.

Серіал Ботоферма