Ботоферма – 2 серія

Дивіться онлайн серіал Ботоферма 1 сезон 2 серія від 05.10.2023 на ICTV! Поступово «мавпочка» Антон зростає і проходить трансформацію в супер-бота. Начальник помічає в ньому потенціал і зацікавленість у грошах, тому робить його куратором і підвищує зарплату. Нові можливості так затьмарюють розум Антону, що він не помічає, як стає частиною системи та інструментом маніпуляцій спецслужб ворога. Герой гостросюжетного серіалу Ботоферма 1 сезон 2 серія вже сам формує зміст коментарів і запускає їх у маси. Він холоднокровно й бездумно виконує всі завдання заради матеріальної вигоди. Як далеко зможе зайти Антон? Чим він наважиться знехтувати заради великих грошей? Не пропустіть найкращий серіал ICTV – дивіться онлайн Ботоферма 1 сезон 2 серія.

Серіал Ботоферма 1 серія

Серіал Ботоферма