Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
52:10
50:43
49:18

Ботоферма – 3 серія

Дивіться онлайн трилер Ботоферма 1 сезон 3 серія від 05.10.2023, в якому пройшло два роки від подій попереднього епізоду.

Антон геть злетів з катушок, і вже навіть Руслан не може терпіти його поведінку. Всі гроші Антон спускає на алкоголь та брендовий одяг, а його показники на роботі тим часом стрімко падають. Щоб відновити свою професійну репутацію в очах Руслана в серіалі Ботоферма 2023, Антону треба розповсюдити новий фейк – нібито НАТО готується розташувати свої бази в Україні.

Незадоволений поведінкою онука і його дідусь, який просить Антона помиритись з матірʼю та Натою. І якщо на перше хлопець не погоджується, то от Ната йому геть не байдужа. Чи вдасться йому знайти ключ до серця Нати? Дивіться в драмі Ботоферма 3 серія від 05.10.2023.

Серіал Ботоферма 2 серія

Серіал Ботоферма

Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ