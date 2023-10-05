Ботоферма – 3 серія

Дивіться онлайн трилер Ботоферма 1 сезон 3 серія від 05.10.2023, в якому пройшло два роки від подій попереднього епізоду.

Антон геть злетів з катушок, і вже навіть Руслан не може терпіти його поведінку. Всі гроші Антон спускає на алкоголь та брендовий одяг, а його показники на роботі тим часом стрімко падають. Щоб відновити свою професійну репутацію в очах Руслана в серіалі Ботоферма 2023, Антону треба розповсюдити новий фейк – нібито НАТО готується розташувати свої бази в Україні.

Незадоволений поведінкою онука і його дідусь, який просить Антона помиритись з матірʼю та Натою. І якщо на перше хлопець не погоджується, то от Ната йому геть не байдужа. Чи вдасться йому знайти ключ до серця Нати? Дивіться в драмі Ботоферма 3 серія від 05.10.2023.

Серіал Ботоферма 2 серія

Серіал Ботоферма