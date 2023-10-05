Ботоферма – 4 серія

Смотрите напряженный триллер с элементами политической драмы Ботоферма 1 сезон 4 серия от 05.10.2023.

Антону дают задачу – подготовить атаку на Нату, которая публично объявила войну против кремлевского депутата Вовка. Антон пытается защитить свою девушку и просит «обезьянок» уничтожить репутацию именно программы, которую ведет Ната, но не трогать ее лично. Но что произойдет, когда девушка узнает, кто стоит за всем этим? Смотрите в сериале Ботоферма 2023.

Руслан делает своему лучшему сотруднику щедрый подарок – свой офис с новыми компьютерами для «обезьянок». Однако Антон подозревает, что это не подарок, а подстава. Но в чем ее смысл? Смотрите в триллере Ботоферма 4 серия от 05.10.2023 прямо сейчас.

Сериал Ботоферма 3 серия

Сериал Ботоферма