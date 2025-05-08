Філін 10 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Відділу Філін доручили розслідувати дуже делікатну справу, яка стосується політичної верхівки. Які таємниці приховує шанована родина Деркачів? Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 10 серія від 08.05.2025.

Криміналісти розслідують загибель Єви, нареченої молодого політика Дениса Деркача, яку хтось зіштовхнув зі сходів під час заручин. Ця справа ризикує стати резонансною, адже рік тому за таких же обставин померла попередня наречена Дениса Алла. Герої серіалу Філін 2025 почали досліджувати минуле сімейства Деркачів, але на їхньому шляху з’явилася нова перешкода – дивна поведінка Філіна. Зранку Кречет працював зі штучним інтелектом, а після цього він почав глючити. Чи впораються детективи без його допомоги? Невже Алла й Єва були сестрами? І чому Олена Острова впевнена, що Денис Деркач – це серійний вбивця? Дивіться онлайн серіал Філін 2 сезон 10 серія від 08.05.2025 на сайті ICTV.

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Серіал Філін