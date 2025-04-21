Філін 2 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

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Три дні тому на дитячому майданчику зникла шестирічна Мар’яна Левчук, а вранці сторож цвинтаря знайшов забальзамоване тіло дівчинки біля однієї з могил. Цей злочин шокував слідчих відділу Філін, які до цього не бачили такої жорстокості. Спочатку детективи запідозрили в злочині сторожа Петра, в якого знайшли ляльку, що була надто схожа на Мар’яну. Колись Петро був вчителем, але його звільнили через п’яні вибрики. Невже він причетний до вбивства? Усе покаже детектив Філін 2 сезон.

Ще однією підозрюваною стала матір дівчинки Юлія Левчук. Один зі свідків бачив чорний Range Rover біля кладовища, на якому також їздить жінка. Слідчі спецвідділу Філін підловили Левчук на брехні: вона запевняла всіх, що цілими днями працює, проте насправді вона часто тікає з роботи і їде кудись на службовому автомобілі. Чому Юлія бреше? І які таємниці минулого хоче приховати? Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 2 серія від 21.04.2025.

Серіал Філін 2 сезон 1 серія

Серіал Філін