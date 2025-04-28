Філін 3 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Розслідування подвійного життя й загадкової смерті пенсіонерки! Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 3 серія від 28.04.2025.

П’ять днів тому у власній квартирі померла пенсіонерка Елеонора Леонідівна, яку знала дружина Смішка. У серіалі Філін 2025 керівник попросив Маргариту Львівну розібратись із цією трагедію, щоб виключити кримінальну складову. За словами сусідів і Наталії Смішко Елеонора була інтелігентною бабусею, сповненою життя, хоча й жила дуже скрутно. Проте детективи Філін знайшли у квартирі пенсіонерки дуже дорогі сигари ручної роботи, острівний віскі й сліди молодого коханця. Звідки в неї були гроші на все це? Невже хтось вирішив пограбувати бабусю й викрасти всі її кошти? І яким чином в її легенях опинилася рідкісна хімічна зброя? Дивіться онлайн серіал Філін 2 сезон 3 серія від 28.04.2025 на сайті ICTV.

Серіал Філін 2 сезон 2 серія

Серіал Філін